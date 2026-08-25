Avanza Catastro en la definición de tablas de valores 2027

Las autoridades expusieron los avances para dar certeza jurídica y fiscal a la propiedad inmobiliaria

Una vez avalado por el cuerpo edilicio, el expediente se remitirá al Congreso del Estado de Tamaulipas para su evaluación final y promulgación en el Periódico Oficial del Estado. [Agencias]

Una vez avalado por el cuerpo edilicio, el expediente se remitirá al Congreso del Estado de Tamaulipas para su evaluación final y promulgación en el Periódico Oficial del Estado. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Catastro Municipal llevó a cabo una mesa de trabajo previa a la sesión oficial de la Junta Municipal de Catastro, con el objetivo de revisar y consensuar la propuesta de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que regirán durante el ejercicio fiscal 2027.

Durante el encuentro, las autoridades municipales expusieron los avances técnicos necesarios para dar certeza jurídica y fiscal a la propiedad inmobiliaria en la ciudad.

“Es una mesa de trabajo, previa a nuestra Junta Municipal de Catastro, que vamos a tener la próxima semana, con la finalidad de presentar a la sociedad civil las tablas de valores para trabajar en este próximo ejercicio fiscal 2027”, comentó el Director de Catastro, Fernando Torres Urteaga.

El funcionario subrayó que estas acciones responden al cumplimiento normativo que rige a la administración pública local y a la coordinación obligatoria con las instancias estatales.

“Estamos cumpliendo porque es parte del reglamento de Catastro, es parte de la ley de Catastro, estas mesas de trabajo y esta Junta Municipal de Catastro es una obligación de nosotros como funcionarios a realizarlas”, dijo.

Tras la definición de las propuestas en la Junta Municipal, el proyecto de tablas de valores será sometido a votación por sus integrantes para posteriormente ser turnado al Cabildo de Nuevo Laredo para su análisis y eventual aprobación.

Una vez avalado por el cuerpo edilicio, el expediente se remitirá al Congreso del Estado de Tamaulipas para su evaluación final y promulgación en el Periódico Oficial del Estado, concluyendo así el proceso legislativo correspondiente.