Abre Conalep grupo adicional en nueva carrera de Operador de Autotransporte de carga

Nuevo Laredo, Tam.- Ante la alta demanda registrada entre jóvenes interesados en cursar la nueva carrera de Operador de Autotransporte de Carga Internacional, el CONALEP 246 de Nuevo Laredo determinó abrir un grupo adicional para ampliar las oportunidades de ingreso a esta formación.

“Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido hacia esta nueva carrera, la demanda ha sido muy importante. Y, por ello, hemos tomado la decisión de abrir un grupo adicional para brindar la oportunidad a más jóvenes de prepararse en una área que tiene una gran relevancia para nuestra ciudad y para el sector productivo”, informó el director del plantel, Luis Antonio Saavedra.

El directivo explicó que la nueva carrera responde a las necesidades de una ciudad fronteriza como Nuevo Laredo, donde el autotransporte de carga y el comercio internacional mantienen una importancia estratégica para la actividad económica, para eso el plantel busca ampliar los espacios disponibles para que más aspirantes con interés y vocación puedan integrarse a este programa académico.

Los jóvenes interesados en ingresar empezaron a acudir desde el viernes 21 de agosto al CONALEP 246 Nuevo Laredo para presentar su documentación y realizar el registro. Entre los requisitos se encuentran cuatro fotografías tamaño infantil, acta de nacimiento actualizada, certificado de secundaria, carta de buena conducta, CURP actualizada, comprobante de domicilio, alta del número de Seguro Social y copia de identificación con fotografía del padre, madre o tutor. El aspirante deberá acudir acompañado de su padre, madre o tutor.

Asimismo, el plantel informó que se estableció el 27 de agosto como nueva fecha para presentar el examen de diagnóstico, dirigido exclusivamente a aspirantes de nuevo ingreso que aún no hayan realizado esta evaluación.

“Invitamos a todos los aspirantes que todavía no han presentado su examen de diagnóstico a estar atentos a esta nueva fecha y aprovechar la oportunidad para continuar con su proceso de ingreso. Esta es una carrera con futuro. Nuevo Laredo necesita jóvenes preparados para las oportunidades que genera nuestra posición como frontera y como uno de los principales puntos del comercio internacional”, finalizó el director del CONALEP 246.