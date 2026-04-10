Invitan a Brigada Comunitaria gratuita este sábado

En un horario de 10:00 A.M. a 12:00 P.M. La sede será en las instalaciones de la Pulga de los Rieles

Nuevo Laredo, Tam.- En un esfuerzo conjunto por apoyar a la economía familiar y el bienestar de los neolaredenses, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, A.C., liderada por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, junto con la Asociación de Comerciantes “Unidos por Nuevo Laredo”, invitan a toda la ciudadanía a una jornada de “Brigada Comunitaria”.

​El evento se llevará a cabo este sábado 11 de abril, en un horario de 10:00 A.M. a 12:00 P.M. La sede será en las instalaciones de la Pulga de los Rieles (Lado Sur), ubicada en la Calle Río de Janeiro, cruce con Héroes de Nacataz (Lado Sur).

​Esta brigada tiene como objetivo central acercar, de manera totalmente gratuita, servicios esenciales que a menudo representan un gasto para las familias. Entre los servicios que se ofrecerán destacan:

​Apoyo y Asesoría Legal: Brindada por profesionales de la Barra de Abogados.

​Servicios de Salud: Jornadas de chequeo general u orientación médica.

​Cortes de Cabello: Para toda la familia.

​Orientación General y Más: Diversos módulos de atención para la comunidad.

​”Es una prioridad para nosotros, como representantes de la Barra de Abogados y en alianza con los comerciantes locales, retribuir a nuestra comunidad. Queremos invitar a todos los vecinos del sector y de Nuevo Laredo en general a que aprovechen esta oportunidad. Son servicios de calidad, con profesionales, y lo más importante, son totalmente gratuitos”, expresó el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados.

​Los organizadores hacen un llamado a la población para que asistan temprano y aprovechen estos beneficios. La Pulga de los Rieles es un punto de fácil acceso, y se ha dispuesto todo para que la atención sea ágil y ordenada.

​¡Asiste y benefíciate! No faltes este sábado a la Brigada Comunitaria.

​Detalles del Evento:

​Qué: Brigada Comunitaria (Servicios Gratuitos).

​Cuándo: Sábado 11 de Abril, de 10:00 AM a 12:00 PM.

​Dónde: Pulga de los Rieles (Lado Sur) – Calle Río de Janeiro cruce con Héroes de Nacataz (Lado Sur).

​Costo: Totalmente Gratuito.