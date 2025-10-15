Invitan a aprovechar descuentos de COMAPA en ‘Presidencia Cerquita de Ti’

Se llevará a cabo este jueves 16 de octubre en la Escuela Primaria Praxedis Balboa

Los usuarios con servicio doméstico podrán acceder a importantes apoyos para regularizar su situación con el organismo operador del agua. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, invita a las familias de las colonias Altavista y Roma a aprovechar los beneficios que ofrecerá la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) durante la jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este jueves 16 de octubre en la Escuela Primaria Praxedis Balboa, ubicada en la calle General Reynaldo Garza, entre Bravo y Alberto Carrera Torres.

Como parte de este programa de atención directa, los usuarios con servicio doméstico podrán acceder a importantes apoyos para regularizar su situación con el organismo operador del agua.

Entre los beneficios se incluyen convenios de pago desde 100 pesos, descuentos del 100 por ciento en recargos, descuentos en pagos por reconexión y la posibilidad de realizar el pago del recibo directamente en el módulo instalado en el lugar.

Además del módulo de COMAPA, las familias asistentes podrán acceder a otros servicios municipales de forma gratuita, como atención médica, asesorías jurídicas, cortes de cabello, vacunación antirrábica y programas de asistencia social, entre otros.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía y de seguir construyendo una ciudad más solidaria, equitativa y con servicios al alcance de todos.