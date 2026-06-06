Invita Municipio al Torneo de Pelota Preolímpica Libre 2026

Se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en las canchas de frontón de la Unidad Deportiva Benito Juárez

El torneo reunirá a las mejores parejas de la región en una competencia que promete emoción, estrategia y un alto nivel de juego. [Agencias]

El torneo reunirá a las mejores parejas de la región en una competencia que promete emoción, estrategia y un alto nivel de juego. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fomentar la práctica deportiva y fortalecer la convivencia entre atletas de la región, la Dirección de Deportes de Nuevo Laredo invita a la comunidad a participar en el Torneo de Pelota Preolímpica Libre 2026, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en las canchas de frontón de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

El torneo reunirá a las mejores parejas de la región en una competencia que promete emoción, estrategia y un alto nivel de juego, consolidándose como uno de los eventos más atractivos para los aficionados y practicantes de esta disciplina.

La competencia dará inicio a las 08:00 horas y estará abierta a participantes en la Categoría Libre por Parejas, permitiendo la inscripción de equipos varoniles, femeniles y mixtos, quienes competirán dentro de una sola categoría.

Como incentivo para los participantes, la Dirección de Deportes otorgará premios económicos a las cinco parejas mejor posicionadas, además de realizar una rifa de regalos y entregar reconocimientos de participación a todos los jugadores inscritos.

La cuota de inscripción será de 500 pesos por pareja y el cupo estará limitado a 25 equipos, por lo que se exhorta a los interesados a realizar su registro con anticipación. El cierre de inscripciones será el próximo 25 de junio a las 18:00 horas.

Para completar el proceso de inscripción, los participantes deberán presentar una carta responsiva, copia de la identificación oficial de quien firme dicho documento y la ficha de depósito o comprobante original de transferencia el día del evento.

Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/hbyD3iCxFhraaCcJ7.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Deportes, continúa impulsando actividades que promueven estilos de vida saludables, la sana competencia y el fortalecimiento del tejido social mediante la práctica deportiva.