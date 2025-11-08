Invita Municipio a redescubrir la ruta de las mariposas monarcas

A partir de este sábado 8 de noviembre y durante los fines de semana del mes

Nuevo Laredo, Tan.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, invita a las familias neolaredenses a disfrutar de la experiencia “Monarcas en Vuelo”, una dinámica educativa y recreativa que busca promover la conservación de la mariposa monarca y concientizar sobre su relevancia en el equilibrio ecológico.

A partir de este fin de sábado 8 de noviembre, y durante todos los fines de semana del mes, las y los visitantes del Zoológico de Nuevo Laredo podrán participar en actividades interactivas, conocer más sobre la ruta migratoria de esta emblemática especie y vivir una experiencia de realidad virtual que los transportará hasta los santuarios de las mariposas en Michoacán.

La exposición estará abierta al público los sábados y domingos, en un horario de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde. “Monarcas en Vuelo” representa una oportunidad para aprender, convivir en familia y fortalecer el compromiso ciudadano con la protección del medio ambiente.

El Gobierno Municipal invita a la comunidad a ser parte de esta experiencia única y a seguir impulsando acciones que contribuyan al cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad.