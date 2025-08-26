El Dólar
Compra:
$18.00
Venta:
$19.20
EN VIVO

Invita DIF Tamaulipas a participar en la convocatoria Lazos del Bienestar 2025

Se implementarán en 13 polígonos de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Mante, Tula y San Fernando

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, lanzó la convocatoria Lazos del Bienestar 2025, dirigida a organizaciones de la sociedad civil interesadas en presentar proyectos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de septiembre del presente año y los interesados podrán registrar sus propuestas en https://convocatorialazosdelbienestar.com/.

Los proyectos deberán ejecutarse en periodos de 6 a 12 meses, con un apoyo económico que va de 100 mil a 250 mil pesos, y se implementarán en 13 polígonos de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Mante, Tula y San Fernando.

Entre los criterios de participación destacan: ser donataria autorizada, contar con un órgano de gobierno, tener misión y objetivos acordes con el programa, y demostrar un modelo de intervención comunitaria con impacto en causas estructurales de la pobreza.

Las iniciativas deberán enfocarse en alguno de los siguientes ejes de acción: protección de niñas, niños y adolescentes; fortalecimiento de los jóvenes; apoyo a personas adultas mayores; atención integral a la mujer; infraestructura comunitaria; sistema de cuidados y atención a migrantes.

Con este esfuerzo, el DIF Tamaulipas impulsa la colaboración y participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de las familias.

Anota Rio Ngumoha gol decisivo en triunfo agónico del Liverpool sobre Newcastle
Vehículos 2011-2016: Con $5,990 quedan al corriente en Tamaulipas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.