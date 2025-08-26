Anota Rio Ngumoha gol decisivo en triunfo agónico del Liverpool sobre Newcastle

El juvenil de 16 años marcó en tiempo añadido y se convirtió en el cuarto goleador más joven en la historia de la Premier

Rio Ngumoha, del Liverpool, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de la Liga Premier inglesa entre Liverpool y Newcastle United en St James' Park, Newcastle, Inglaterra, el lunes 25 de agosto de 2025. (Owen Humphreys/PA vía AP)

NEWCASTLE, Inglaterra.- Rio Ngumoha, suplente de 16 años, anotó un sensacional gol de último minuto para que el Liverpool superara el lunes 3-2 a un Newcastle que jugaba con 10 hombres, en un partido de la Liga Premier inglesa para la historia.

El Newcastle jugó la segunda mitad en inferioridad numérica a raíz de que Anthony Gordon fue expulsado justo antes del descanso. Cuando el Liverpool, que ganaba 1-0 al receso, se puso 2-0 segundos después de comenzar la segunda mitad, parecía que el partido había terminado para los hombres de Eddie Howe.

Pero el cabezazo del capitán Bruno Guimarães a los 57 minutos le dio oxígeno al Newcastle y los 52.200 fanáticos presentes en St James’ Park estallaron en júbilo a los 88 minutos cuando el suplente William Osula alcanzó un largo despeje para empujar el balón más allá del alcance del arquero brasileño Allison y empatar el marcador 2-2.

Las lesiones en la segunda mitad, de Sandro Tonali y Fabian Schar del Newcastle, provocaron al menos 11 minutos de tiempo añadido, y mientras el equipo local continuaba presionando a la desorganizada defensa del Liverpool, parecía que podría lograr una de las remontadas más inesperadas.

Sin embargo, las sustituciones tardías de Arne Slot cambiaron el equilibrio nuevamente. Ngumoha fue enviado al campo seis minutos después del tiempo añadido para su debut en la Liga Premier.

Cuatro minutos después, el extremo desmarcado anotó el gol de la victoria con aplomo.

El gol llegó cuatro días antes de su cumpleaños 17 y lo convirtió en el cuarto goleador más joven en la historia de la Premier, detrás de James Vaughan, James Milner y Wayne Rooney.

“Esto es lo que hace que la Premier League sea tan especial”, dijo Slot. “Cada aficionado en el mundo habría disfrutado viendo este partido de fútbol, también porque sus fanáticos fueron increíbles. No estoy muy seguro de que haya sido un partido de fútbol hoy. Fue jugada a balón parado tras otra, un saque de banda largo tras otro. No colapsamos y nos mantuvimos fuertes. No jugamos lo suficientemente bien con el balón. No creo que haya habido tanto juego abierto.”

La acción en el campo eclipsó el drama tras bambalinas que dominó la preparación para lo que se ha convertido en uno de los enfrentamientos más esperados de la liga.

La mayor parte del debate previo al partido giró en torno al destino del descontento delantero del Newcastle, Alexander Isak. El atacante sueco ha sido prolífico para el Newcastle en las últimas dos temporadas, pero quiere un traspaso y no ha jugado desde que el club, propiedad de Arabia Saudí, rechazó la oferta de 110 millones de libras del Liverpool este mes.

Hubo mucha conversación sobre cómo los fanáticos del Newcastle enfrentarían la controversia, y antes del inicio del partido desplegaron una bandera saludando al entrenador Howe y una pancarta con un mensaje contundente: “Nada se logra solo. Somos una ciudad. Una población entera.”

Gordon parecía dispuesto a asumir el papel principal de delantero y fue una presencia notoria durante un emocionante primer tiempo.

En una contra, Ryan Gravenberch anotó su primer gol con el Liverpool en la liga en 16 meses. Gordon luego empeoró las cosas para el Newcastle al derribar a Virgil van Dijk por detrás, su segunda tarjeta roja en la liga.

Hugo Ekitike, a quien el Newcastle quería fichar en la pretemporada, empujó su segundo gol con el Liverpool en dos partidos justo después del descanso, y el Newcastle entró en modo de control de daños.

Guimarães inició la remontada, pero Ngumoha se llevó los elogios después de un partido inolvidable .

“Es un debut de ensueño, estoy muy, muy contento por Rio”, dijo Van Dijk. “Tiene que seguir trabajando duro, mantenerse modesto, pero definitivamente tiene que disfrutar esto, porque no puedes dar por sentadas estas noches. Con los jugadores que tenemos en la plantilla, estoy seguro de que volverá a una dura sesión de entrenamiento mañana.”

El resultado dejó al Liverpool como uno de los tres únicos equipos en ganar sus dos primeros partidos, junto con el Arsenal y el Tottenham.

El equipo de Howe tiene un punto de sus dos primeras fechas.