Inicia la UAT la carrera de Arquitectura en Ciudad Victoria

La ceremonia de apertura tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) del Centro Universitario Victoria. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Marcando el arranque de un proyecto largamente esperado en la región, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha la carrera de Arquitectura, que inicia sus actividades en Ciudad Victoria como una nueva sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

La ceremonia de apertura tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) del Centro Universitario Victoria, en cuyas instalaciones ha comenzado sus clases la primera generación, que cursará el mismo plan de estudios que imparte la FADU, en el Campus Tampico.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó que la apertura de esta nueva sede forma parte de la visión institucional de ampliar la cobertura educativa, luego de subrayar que la UAT, a 75 años de historia, impulsa una estrategia para que los jóvenes puedan estudiar en su región, sin necesidad de trasladarse fuera de Tamaulipas.

Dirigió un reconocimiento especial a los padres de familia, a quienes agradeció la confianza depositada en la Universidad para la formación de sus hijos, comprometiéndose a brindarles acompañamiento y espacios de calidad durante su trayectoria académica.

Al dar la bienvenida a la primera generación de estudiantes de Arquitectura, en Ciudad Victoria, integrada por 53 estudiantes (26 hombres y 27 mujeres), resaltó con orgullo la paridad de género y el compromiso del equipo de 8 docentes que los guiarán en su proceso académico.

También exhortó a los alumnos a vivir esta etapa con disciplina, pasión y amor por el conocimiento, recordándoles que la UAT no solo les ofrece aulas y talleres, sino un entorno para soñar, crear y transformar la realidad.

En la ceremonia se contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, quien celebró la apertura de esta carrera, destacando que la nueva generación de estudiantes será protagonista de la transformación hacia un estado más humano y sustentable.

Por su parte, la directora de la FADU, Lisbeth América Brandt García, reconoció el importante respaldo del rector Dámaso Anaya para abrir, en Ciudad Victoria, la carrera de Arquitectura, así como el apoyo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, a través de su director, Vicente Paul Saldívar Alonso, por brindar las instalaciones del plantel para concretar este logro académico.

Más adelante, el rector develó la placa conmemorativa de la nueva sede, e hizo un recorrido por aulas y talleres donde se desarrollarán las clases, que han sido equipados con pantallas interactivas de última generación, taller especializado y centro de cómputo, garantizando condiciones óptimas para la formación profesional.

La planta docente estará integrada por académicos de la FADU y profesionistas con trayectoria en el ejercicio de la arquitectura en la región, lo que permitirá fortalecer el vínculo entre la formación académica y el entorno productivo.