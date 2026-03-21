Invita alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a vivir vacaciones en espacios públicos

Como albercas municipales, el Zoológico, la Península El Laguito y los museos

Nuevo Laredo, Tam.- Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar de los diversos espacios públicos con los que cuenta la ciudad, como albercas municipales, el Zoológico, la Península El Laguito y los museos, destacando que se encuentran en óptimas condiciones para recibir a las familias.

La presidenta municipal subrayó que estos sitios han sido preparados para brindar momentos de recreación, convivencia y sano esparcimiento, tanto para residentes como para visitantes, consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad con opciones accesibles y de calidad para todos.

“Invito a todas las familias de Nuevo Laredo a que aprovechen estas vacaciones de Semana Santa para visitar nuestros espacios públicos, que han sido rehabilitados y cuidados para el disfrute de todas y todos. Queremos que vivan momentos agradables en un ambiente familiar y seguro”, expresó Canturosas Villarreal.

La alcaldesa destacó que, en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, se implementará un operativo especial para salvaguardar la integridad de la población durante este periodo vacacional.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar incidentes.

“La seguridad de nuestras familias es prioridad, por eso hemos dispuesto de un operativo integral para estas vacaciones. Les pedimos atender las indicaciones, cuidar a sus seres queridos y hacer de esta Semana Santa un periodo de descanso seguro y en armonía”, puntualizó.

Finalmente, Canturosas Villarreal reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios dignos y seguros que fortalezcan la convivencia social y el bienestar de las y los neolaredenses.