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Promueve Municipio activación física entre niñas y niños

En la Escuela Primaria Emiliano Zapata

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Municipal llevó el Programa de Activación Física Infantil a la Escuela Primaria Emiliano Zapata, donde las y los alumnos participaron con entusiasmo en una jornada de actividad física, juegos y dinámicas recreativas.

 

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal promueve desde las escuelas el gusto por el deporte, la convivencia y la importancia de mantenerse activos desde temprana edad.

 

Con este programa, se continúa trabajando para impulsar una niñez más activa, saludable y llena de energía, fortaleciendo hábitos que contribuyen a su bienestar y desarrollo integral.

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