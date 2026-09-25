Lleva INMUJER taller de defensa personal a universitarias

La actividad se desarrolló en dos sesiones, a las 11:00 de la mañana y 5:30 de la tarde

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de brindar herramientas que fortalezcan la seguridad, confianza y autonomía de las mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo el taller de defensa personal “La fuerza es la nueva belleza”, realizado el pasado 23 de septiembre, en la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La actividad se desarrolló en dos sesiones, a las 11:00 de la mañana y 5:30 de la tarde, contando con la participación de mujeres interesadas en adquirir conocimientos que les permitan reconocer y fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

El taller fue impartido por Melissa Díaz, peleadora de artes marciales mixtas, quien inició la jornada con una charla enfocada en el empoderamiento de las mujeres, resaltando la importancia de fortalecer la confianza en sí mismas, reconocer sus capacidades y aprender herramientas que contribuyan a su seguridad.

Durante este espacio se promovió una reflexión sobre el derecho de las mujeres a sentirse seguras, cuidar de su integridad y ocupar cualquier espacio con confianza.

Como parte de la actividad, las participantes aprendieron técnicas básicas de defensa personal orientadas a responder ante diferentes escenarios de riesgo, incluyendo situaciones en las que una persona pueda sujetarlas fuertemente de los brazos, tomarlas por la espalda o intentar agredir su integridad.

A través de ejercicios prácticos, se brindaron herramientas para conocer distintas formas de reacción y favorecer una mayor seguridad al momento de enfrentar una situación que pueda representar un peligro.