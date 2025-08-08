Investigan a hombre por presunta agresión sexual y física contra su pareja

La víctima, de 26 años, fue hospitalizada con lesiones visibles y denunció que su agresor ya había sido señalado por violencia familiar en Monterrey

NUEVO LAREDO, TAM.- Agentes de la Policía Investigadora acudieron al Hospital General tras recibir un reporte sobre el ingreso de una mujer lesionada, identificada como Lendy Patricia “H”, de 26 años, quien aseguró haber sido víctima de agresión física y sexual por parte de su pareja.

La víctima fue localizada en el cubículo 09 del área de urgencias, canalizada con suero intravenoso y con un hematoma visible en la ceja derecha. Durante la entrevista, relató que los hechos ocurrieron en su domicilio durante la madrugada.

Según su testimonio, su pareja, Ismael Alejandro “C”, con quien vive en unión libre y tiene una hija, la obligó a mantener relaciones sexuales pese a su negativa. Al resistirse, fue golpeada y, antes de irse a trabajar, él rompió su teléfono celular.

Lendy señaló que anteriormente ya había presentado una denuncia por violencia familiar contra el mismo hombre en Monterrey, Nuevo León, y manifestó su decisión de proceder nuevamente en su contra por los hechos ocurridos en esta ciudad.

El caso fue turnado a las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación, mientras la víctima recibe atención médica y psicológica en un entorno seguro.