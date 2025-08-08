Joven provoca choque aparatoso por omitir alto en la colonia Madero

El conductor de 20 años invadió vía preferencial en la intersección de Veracruz y Aquiles Serdán; ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal

El joven logró controlar su unidad tras el impacto, evitando que el percance terminara en consecuencias más graves, tanto para él como para terceros. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vehicular ocurrió en la colonia Madero, donde dos camionetas de modelo reciente resultaron con severos daños tras un choque provocado por la omisión de una señal de alto. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente se registró en la intersección de la calle Veracruz y la avenida Aquiles Serdán, cuando Gael, un joven de 20 años, conducía una camioneta Baic X35 modelo 2025 y no respetó la señal de alto al incorporarse a la avenida.

Al invadir la vía preferencial, el vehículo fue impactado por una Chevrolet Silverado, también modelo 2025, conducida por José, de 61 años, quien circulaba de sur a norte. La fuerza del choque proyectó la Baic hacia la banqueta, quedando a escasos centímetros de un poste.

De acuerdo con los agentes de tránsito, el joven logró controlar su unidad tras el impacto, evitando que el percance terminara en consecuencias más graves, tanto para él como para terceros.

Autoridades viales tomaron conocimiento del hecho, sancionaron al conductor responsable y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón.