Investigación federal por ataque en Matamoros incorpora seguimiento consular de EE.UU. tras muerte de agente del SPF

De acuerdo con información oficial, la agresión ocurrió mientras los agentes se retiraban después de realizar la custodia del Consulado de Estados Unidos. #Matamoros #Tamaulipas #Seguridad #FGR #SSPC #ProtecciónFederal #ConsuladoEU #FronteraNorte #Violencia #CrimenOrganizado #CartelDelGolfo #GrupoEscorpion #Investigación #OperativoEnjambre #México #EstadosUnidos

Matamoros, Tam .— La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas diversas líneas de investigación por el ataque armado registrado el domingo en la avenida Periférico, en Matamoros, donde un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) fue asesinado y dos resultaron heridos, en un caso que ha derivado en la participación de fuerzas federales y en el seguimiento consular por parte de personal de Estados Unidos.

La emboscada y asesinato fue perpetrada por sicarios del grupo Escorpión del Cartel del Golfo, y dos de ellos ya se encuentran detenidos, confirmaron autoridades federales, que además señalan la incautación de armas y cartuchos.

De acuerdo con información oficial, la agresión ocurrió mientras los agentes se retiraban después de realizar la custodia del Consulado de Estados Unidos en esta frontera, lo que otorgó prioridad a las indagatorias por su impacto en la seguridad de sedes diplomáticas.

Tras los hechos, la FGR atrajo de inmediato el caso por tratarse de un delito contra personal federal y comenzó la integración de la carpeta de investigación. En una primera fase, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas intervino en el lugar; sin embargo, la conducción del caso quedó en manos de la autoridad federal, que recaba indicios periciales, testimonios y evidencia balística para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó un operativo coordinado en distintos puntos de la ciudad con apoyo del Gabinete de Seguridad, lo que permitió la detención de dos sicarios del CDG grupo Escorpión relacionadas con la agresión. Durante estas acciones también fueron aseguradas al menos cuatro armas de fuego y varios vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Fuentes vinculadas al caso refieren que, debido a la relación de los agentes con tareas de resguardo de instalaciones diplomáticas, personal de seguridad estadounidense acudió a la zona para dar seguimiento en su ámbito consular.

Autoridades federales han señalado que las indagatorias continúan en curso y se mantiene el despliegue de fuerzas de seguridad en Matamoros para reforzar la vigilancia en una zona estratégica de la frontera norte, donde confluyen dinámicas de seguridad nacional y cooperación binacional.

El caso subraya la coordinación entre instituciones mexicanas y representaciones diplomáticas extranjeras en contextos de seguridad, particularmente cuando los hechos involucran personal asignado a la protección de instalaciones consulares.

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