Internan pacientes con Covid-19 en el General

Jesús González Cepeda, director del Hospital General “Solidaridad”, mencionó que ya no se están atendiendo urgencias en el nosocomio, ya que es un Hospital COVID.

NUEVO LAREDO TAM.- Una muy difícil situación está padeciendo actualmente el Hospital General “Solidaridad”, ubicado en Maclovio Herrera y Aquiles Serdán, luego de la conversión que se dio para que atendiera como Hospital COVID, actualmente ya tiene un total de 10 pacientes internados por coronavirus.

Jesús González Cepeda, director del nosocomio, mencionó que cada vez son más los pacientes que llegan para ser internados.

“El llamado para toda la población es que se queden en casa y que utilicen el cubrebocas, han estado llegando muchos pacientes ya sin signos vitales, ya casi nos los traen muertos, antes por día internabamos entre cuatro a cinco, hoy se internan siete, nueve o diez”, explicó.

González Cepeda reveló que la ciudadanía debe enterarse que ya en el Hospital General ya no se están atendiendo urgencias, como son accidentados, partos, infartados entre otras cuestiones, por el hecho de que ya es un Hospital COVID.

“Hago un llamado urgente a la población para que dejen de salir a la calle si no hay necesidad, nosotros todos los días nos estamos enfrentando a muchos casos de coronavirus que nos llegan, todos tenemos familia y amigos que no queremos que fallezcan, hagamos caso esto no es un juego”, concluyó.