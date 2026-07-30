Intercambian Estados Unidos e Irán nuevos ataques con misiles por segundo día

La escalada militar alcanzó a más países de Oriente Medio y mantiene la presión sobre la economía mundial

Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán, el lunes 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP, Archivo)

Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán, el lunes 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP, Archivo)

EL CAIRO.- Estados Unidos e Irán dispararon sendas andanadas de misiles el jueves, mientras el patrón de ataques de ida y vuelta volvía a afianzarse y se desvanecía la esperanza de un final rápido al conflicto que estalló hace cinco meses.

Después de un breve respiro, el riesgo de un regreso a una guerra total surgió una vez más, y los combates amenazaban con implicar a aún más países: Jordania dijo el jueves que interceptó misiles iraníes por segundo día consecutivo, mientras que Kuwait dijo que un ataque en la parte norte del país mató a una persona. También esta semana, drones provocaron incendios en buques en un puerto egipcio, y Arabia Saudí dijo que fue atacada por milicias iraquíes respaldadas por Irán.

La guerra ha disparado el precio del combustible y ha sacudido la economía mundial. A medida que han pasado los meses, han aumentado las preocupaciones en Estados Unidos sobre las reservas de armas que necesita para defender sus bases y aliados.

La guerra es impopular entre los estadounidenses, y una nueva encuesta de AP-NORC muestra que el índice de aprobación de Trump sobre Irán ha bajado ligeramente desde el mes pasado.

La reciente pausa en los combates, que comenzó durante el fin de semana y dio esperanzas de avances diplomáticos, terminó con un aumento de ataques con misiles y drones en muchos países de Oriente Medio.

“Observamos con preocupación que la situación de seguridad sigue siendo precaria”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní Tahir Andrabi, cuyo país ha sido un mediador.

Las negociaciones “están en marcha para normalizar la situación, en particular la situación en el estrecho de Ormuz”, dijo a los periodistas.

EEUU e Irán intercambian ataques

Un ataque iraní que alcanzó un edificio de una empresa china en Kuwait causó daños graves en la estructura y mató a un trabajador, reportó el ejército de Kuwait el jueves, horas después de que las defensas antiaéreas de Jordania derribaron cinco misiles lanzados desde Irán.

No se reportaron víctimas por la interceptación de los misiles por parte de Jordania, según indicó la agencia estatal de noticias Petra citando al portavoz de las fuerzas armadas del país. Tanto Jordania como Kuwait albergan a tropas estadounidenses.

Los ataques se produjeron después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán”, en respuesta a un ataque previo con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania.

El Comando Central del ejército estadounidense señaló en una publicación en redes sociales que sus fuerzas armadas atacaron decenas de objetivos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos centros de mando militar, así como instalaciones de misiles y drones, y sitios de vigilancia y defensa.

La agencia oficial de noticias iraní IRNA reportó que tres personas murieron y dos resultaron heridas por un ataque en la isla de Qeshm, que se encuentra en el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para los suministros energéticos mundiales que ha estado en el centro del conflicto.

La última andanada se produjo después de que Estados Unidos se asociara con Arabia Saudí el miércoles para atacar a milicias en Irak, matando a por lo menos 20 combatientes y a seis asesores iraníes.

Incendios en dos buques de gas natural en un puerto egipcio

También el miércoles, la firma británica de seguridad marítima Ambrey indicó que ataques con drones provocaron incendios en dos buques de gas natural en el puerto egipcio de Damieta. No estaba claro por el momento quién fue responsable de los ataques contra una instalación flotante de almacenamiento de propiedad estadounidense y un buque petrolero de propiedad griega. No se reportaron heridos.

La oficina del primer ministro de Egipto, Mustafa Madbouly, apuntó que las investigaciones iniciales mostraron que los incendios en los dos buques habían sido causados por un dron. En una reunión de gabinete, Madbouly dijo que los investigadores pudieron recuperar rastros del dron e intentarán determinar de dónde vino.

Egipto, un estrecho aliado de Estados Unidos y mediador regional, es uno de los únicos países en Oriente Medio que se han librado de una acción militar directa durante la guerra. Si se confirma un ataque de Irán o sus aliados, marcaría una ampliación significativa del conflicto. Los rebeldes hutíes en Yemen, que gozan del respaldo de Irán, negaron estar detrás del ataque.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, no negó tajantemente la implicación iraní, pero señaló que “Egipto es un amigo y socio importante en la región, y su seguridad es de suma importancia para nosotros”.

“Todos debemos estar vigilantes contra las tramas israelíes y las operaciones de falsa bandera diseñadas para socavar la paz regional”, comentó en X. “La amenaza es clara, mutua y temerosa de la solidaridad musulmana”.

La guerra ha causado estragos en la economía mundial

El conflicto ha causado estragos en la economía mundial a medida que los embarques de energía a través del estrecho de Ormuz se redujeron hasta casi detenerse. Gran parte de las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra se han centrado en reabrir el estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba el 20% de los embarques de petróleo y gas natural.

El tráfico ya limitado a través del estrecho de Ormuz se ha desplomado durante el reciente intercambio de ataques, de 82 buques durante la semana del 13 al 19 de julio a apenas 39 del 20 al 26 de julio, dijo Lloyd’s List Intelligence, una firma de datos y análisis de transporte marítimo, en un seminario web.

Los combates en otros lugares han reducido aún más los suministros de energía.

Arabia Saudí había acusado a las milicias iraquíes de disparar drones contra su infraestructura petrolera en los últimos días. Una agrupación de milicias iraquíes negó inicialmente las acusaciones, mientras que los rebeldes hutíes sostuvieron que habían atacado instalaciones energéticas saudíes como parte de un conflicto separado pero relacionado.

Los hutíes han declarado un bloqueo del transporte marítimo saudí y amenazan con estrangular otra ruta comercial crucial de Oriente Medio: el estrecho de Bab el-Mandeb, desde el mar Rojo hacia el golfo de Adén. Esa ruta se volvió aún más importante durante la guerra, ya que Arabia Saudí la utilizaba para eludir el estrecho de Ormuz.

Aunque algunas exportaciones de petróleo saudí continúan a través del estrecho de Bab al-Mandab pese al bloqueo, Lloyd’s List Intelligence dijo que gran parte de ese petróleo ahora sigue una alternativa costosa y que consume mucho tiempo: viaja desde Arabia Saudí en buques hasta la ciudad egipcia de Ain Sokhna, en la costa del mar Rojo, antes de ser bombeado por tierra a través de un oleoducto hasta el puerto mediterráneo de Sidi Kerir. Luego se carga de nuevo en barcos.

El Canal de Suez no es lo suficientemente profundo como para manejar los buques petroleros más grandes y más económicos cuando están completamente cargados de petróleo.

El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, se reunió el miércoles con Trump y con el vicepresidente estadounidense JD Vance, según dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre las reuniones privadas.

Dijeron que la decisión saudí de sumarse a los ataques de Estados Unidos contra las milicias iraquíes tenía como objetivo enviar un mensaje a Irán de que no toleraría que Irán o sus aliados atacaran la industria petrolera saudí y otra infraestructura crítica. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa subrayó a Trump y Vance que los saudíes quieren ver una desescalada en la guerra, y que Washington y Teherán vuelvan a las negociaciones.