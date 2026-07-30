Inician limpieza tras devastadoras inundaciones en el estado de Nueva York

Una persona camina a través de una inundación en Central Avenue cerca de la Interestatal 90 después de que fuertes lluvias causaran daños en todo el Distrito Capital el miércoles 29 de julio de 2026 en Albany, Nueva York. (Will Waldron/The Albany Times Union vía AP)

Una persona camina a través de una inundación en Central Avenue cerca de la Interestatal 90 después de que fuertes lluvias causaran daños en todo el Distrito Capital el miércoles 29 de julio de 2026 en Albany, Nueva York. (Will Waldron/The Albany Times Union vía AP)

CASTLETON-ON-HUDSON, Nueva York.- Las labores de limpieza comenzaron el jueves en distintas partes del norte del estado de Nueva York tras dos días de fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas, rescates acuáticos y la destrucción de un molino harinero de varios siglos de antigüedad.

Casi 30 centímetros (un pie) de lluvia cayó en distintas partes de los condados de Columbia y Rensselaer, cerca de Albany, durante un período de 48 horas que terminó la mañana del jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Albany, la capital del estado, registró 20 centímetros (8 pulgadas) de lluvia en el mismo período.

Los equipos de primera respuesta en Albany y en otras localidades informaron del rescate de varias personas de sus casas y vehículos el miércoles tras el desbordamiento de vías fluviales e inundación de calles. Las cuadrillas también bombearon sótanos anegados. No hubo reportes de muertes ni de heridos, y para el jueves, las aguas de la inundación habían empezado a retroceder.

En fotos y videos publicados en internet aparecen autos varados con el agua hasta las ventanillas de las puertas, tierras agrícolas locales inundadas por las fuertes lluvias y aguas de crecida que se movían rápidamente y se derramaban sobre las carreteras.

El propietario del molino, Andy Klein, contó que un vecino golpeó su puerta principal alrededor de las 8 de la mañana del miércoles en Castleton-on-Hudson para advertirle de la inundación. Un arroyo contiguo anegó su propiedad con aguas de 91 a 122 centímetros (3 a 4 pies) de profundidad y destruyó la parte más antigua del molino, junto a su casa.

“Es un hecho horrible”, manifestó. “El molino ha estado allí durante cientos de años, y es un hecho muy triste. Soy un gran aficionado a la historia, y acabo de ver cómo un edificio se hacía pedazos”.

La planta de agua en Castleton-on-Hudson sufrió daños durante la inundación, lo que llevó a emitir un aviso para que los residentes locales hiervan el agua y reduzcan su consumo, señalaron las autoridades.

Las fuertes lluvias de principios de esta semana también anegaron otras zonas de Nueva York, así como de Nueva Jersey y Pensilvania, inundando calles y provocando rescates acuáticos.