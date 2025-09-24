El Dólar
Intensifica Tránsito y Vialidad acciones de retiro de vehículos abandonados

Acciones son para mejorar la imagen urbana

Al detectar un vehículo en estado de abandono, la Dirección notifica al propietario y se otorga un plazo de 48 horas para que sea retirado. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo continúa reforzando las acciones para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana de la ciudad mediante el retiro de vehículos abandonados y la implementación de operativos especiales en vialidades de mayor flujo.

Armando de la Torre, encargado del despacho de Tránsito y Vialidad, informó que semanalmente se notifican alrededor de 100 vehículos en condición de abandono, de los cuales el 90% son retirados por sus propios dueños tras recibir la notificación.

“Cuando un vehículo permanece abandonado se convierte en foco de infección, acumula basura y, con las lluvias, puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones. Por eso seguimos trabajando en esta campaña con la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, y que ha dado muy buenos resultados”, expresó De la Torre.

El funcionario explicó que, al detectar un vehículo en estado de abandono, la Dirección notifica al propietario y se otorga un plazo de 48 horas para que sea retirado; en caso de no hacerlo, la dependencia procede al retiro con apoyo del Gobierno Municipal.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía reportar estos casos a la línea 072, donde se genera un folio para dar seguimiento oportuno a cada denuncia.

La Dirección de Tránsito y Vialidad, en coordinación con el Gobierno Municipal, brinda mayor seguridad a los ciudadanos y transforma la imagen urbana de Nuevo Laredo.

