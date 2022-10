Inicia Tamaulipas actividades de sensibilización contra el cáncer de mama

Victoria, Tam.- El gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya, fortalecerá una red oncológica estatal para diagnosticar y atender el cáncer, aseguró el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro al reiterar el compromiso con las mujeres tamaulipecas que luchan contra el cáncer de mama.

Las supervivientes de cáncer de mama, Vicenta, Rosa Elia y María Luisa expresaron en sus testimonios de vida, el proceso desde la detección, asimilación y tratamiento contra esta enfermedad que puede ser curable cuando se detecta a tiempo.

“Somos unas guerreras porque luchamos contra una enfermedad que no pedimos, que no conocemos pero que no enfrentamos solas porque los tenemos a ustedes”, expresaron en el marco de un emotivo encuentro entre autoridades, personal de salud y las pacientes.

“Nos damos cuenta que el cáncer ya no es sinónimo de muerte, sino de lucha”, subrayaron.

De esta manera el Secretario de Salud, Hernández Navarro puso en marcha las actividades de sensibilización por el mes de la lucha contra el cáncer de mama, encabezadas por el sistema DIF Tamaulipas que preside María de la Luz Santiago de Villarreal.

Acompañado por el subsecretario de Atención Médica, Eduardo Martínez Bermea, el director del Hospital General Victoria, Guillermo Eduardo Castañeda Gutiérrez y la licenciada en Enfermería Irma Barragán Alvarado, el titular de la SST reiteró el compromiso del Ejecutivo Estatal con la salud de la población.

“Nuestro compañero y gobernador Américo Villarreal Anaya, nos ha instruido a redoblar esfuerzos y fortalecer una red oncológica que permita atender, disminuir gastos para las pacientes y mitigar las circunstancias que conlleva un diagnóstico de cáncer de mama”, expresó.

Reconoció la valentía de las pacientes y convocó al equipo multidisciplinario que lucha contra esta enfermedad, a seguir aportando su capacidad y dedicación para disminuir casos y fallecimientos entre las mujeres tamaulipecas.