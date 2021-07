Indigna asesinato de Jovenel Moïse

PUERTO PRÍNCIPE.- Un grupo de hombres armados asesinó ayer al presidente haitiano Jovenel Moïse e hirió a su esposa durante un ataque en su casa a primeras horas del miércoles, generando aun más caos en el país caribeño, ya asolado por la violencia de pandillas, una fuerte inflación y protestas contra un gobierno cada vez más autoritario.

El primer ministro interino Claude Joseph, quien confirmó el asesinato, dijo que la policía y el ejército tenían el control de la seguridad en Haití, el país más pobre del continente americano y cuyo historial de dictaduras y agitación política han obstaculizado desde hace mucho tiempo la consolidación de un régimen democrático.

En entrevista con The Associated Press, Joseph se pronunció por una investigación internacional sobre el asesinato, dijo que deben efectuarse las elecciones programadas para este año y se comprometió a trabajar por igual con los aliados y oponentes de Moïse. “Necesitamos que todos y cada uno contribuyan a que el país avance”, manifestó Joseph. En palabras dirigidas a los enemigos del presidente, Joseph lo describió como “un hombre de valor” que se opuso a “algunos oligarcas del país, y creemos que esos aspectos no carecen de consecuencias”.

A pesar de las garantías de Joseph de que prevalecerá el orden, había confusión en torno a quién asumiría el mando, y la preocupación era generalizada entre los haitianos. Las autoridades declararon un “estado de sitio” en el país y cerraron el aeropuerto internacional. Las calles habitualmente bulliciosas de la capital, Puerto Príncipe, estaban vacías y tranquilas el miércoles.

A la distancia se escuchaban disparos esporádicos, el transporte público era escaso, y algunas personas buscaban tiendas abiertas para adquirir alimentos y agua. Bocchit Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos, dijo que el ataque contra Moïse, de 53 años, “fue perpetrado por mercenarios extranjeros y asesinos profesionales, estuvo bien orquestado”, y que se hicieron pasar como agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

La DEA tiene una ofi cina en la capital haitiana que colabora con el gobierno en programas antinarcóticos, según la embajada estadounidense. Joseph dijo que los atacantes hablaban español o inglés, pero no dio más detalles. La esposa de Moïse, Martine, se encontraba en condición estable pero crítica y se hacían preparativos para trasladarla a un hospital en Miami, dijo Edmond en Washington.

Haití ha solicitado al gobierno estadounidense asistencia en la investigación, agregó. Señaló que los asesinos pudieron haber huido por la frontera terrestre hacia República Dominicana o por mar. Haití parecía enfilarse a una nueva etapa de volatilidad antes de las elecciones previstas para este año. Moïse gobernó por decreto durante más de un año después de que el país no pudo celebrar elecciones, y en los últimos meses, la oposición exigía su renuncia porque el gobernante se dirigía hacia otro periodo de autoritarismo.