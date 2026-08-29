Rusia mata a 37 cerca de Kiev

En uno de los ataques más letales del año

En esta imagen, proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, los bomberos intentan sofocar un incendio en un almacén tras un ataque con drones rusos cerca de Kiev, Ucrania, el 29 de agosto de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

En esta imagen, proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, los bomberos intentan sofocar un incendio en un almacén tras un ataque con drones rusos cerca de Kiev, Ucrania, el 29 de agosto de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos 37 personas fallecieron tras un ataque ruso cerca de la capital de Ucrania, Kiev, informaron funcionarios el sábado, uno de los más mortíferos en el país en lo que va de año.

El operativo causó un incendio en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, que se propagó a viviendas y dañó al menos 50 edificios residenciales, explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local.

Kiev investiga el almacén atacado en la ofensiva

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, apuntó en un comunicado que un almacén fue alcanzado en la aldea de Myla “seguido de una detonación”.

Aunque no ofreció más detalles sobre el objetivo alcanzado, en el mismo mensaje indicó que la ley ucraniana prohíbe almacenar munición cerca de viviendas civiles y que se abrieron diligencias penales.

“Los que permitieron que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones”, manifestó Zelenskyy.

El mandatario también indicó en su publicación que una residencia para mayores y personas con discapacidad sufrió daños, y que la zona seguía desalojada.

El primer ministro del país, Serhii Koretskyi, tampoco ofreció información sobre el almacén alcanzado, pero hizo referencia a un ataque de principios de julio contra el suburbio de Vyshneve de la capital, que golpeó un depósito de municiones, mató a 22 personas y desencadenó grandes detonaciones e incendios que arrasaron viviendas cercanas.

“Desafortunadamente, ya podemos ver que la terrible tragedia en Vyshneve no ha servido de lección”, dijo Koretskyi. “En el quinto año de una invasión a gran escala, cometer los mismos errores es una negligencia criminal. Y todos los culpables, sin excepción, deben ser castigados severamente para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que había alcanzado un almacén en Myla con componentes y aceleradores de lanzamiento para drones de largo alcance. También dijo que atacó los puertos de Mykolaiv e Izmail, así como un centro logístico y almacenes donde se guardaban piezas para los misiles de crucero Flamingo, de fabricación nacional, en la región de Kiev.

Zelenskyy anunció más tarde que dos funcionarios de empresas estatales, incluido el mayor productor de armas de Ucrania, Ukroboronprom, habían permitido ilegalmente el almacenamiento de armamento en el sitio de Vyshneve y tendrían que asumir responsabilidades.

Rusia bombardea Kiev en tercer día de ataques casi ininterrumpidos

Los bombardeos aéreos casi constantes sobre Kiev, que están en su tercer día, asfixian la economía en la capital ucraniana y alteran gravemente la vida civil a más de 4 años y medio del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

Una ofensiva rusa contra la región sureña de Jersón se saldçp el sábado con dos fallecidos y 27 heridos, dijo Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional, en un comunicado en redes sociales.

El operativo causó daños casas y bloques de apartamentos, y que entre los heridos había un niño, agregó.

A principios de semana, Prokudin dijo que Rusia ha intensificado los ataques contra infraestructura crítica en la región, donde el Kremlin controla alrededor de un 70% del territorio. También instó a decenas de miles de residentes a trasladarse a provincias más seguras ante la posibilidad de cortes de electricidad y calefacción prolongados este invierno.

Rusia ha incrementado significativamente el uso de drones a reacción, y su número seguirá creciendo a medida que Moscú constate su eficacia, dijo Pavlo Palisa, subdirector de la oficina presidencial de Ucrania, en comentarios a reporteros el viernes que no podía hacerse públicos hasta el sábado.

“Los medios de ataque siempre superan a los medios de defensa. Sin duda tendremos que adaptarnos. Llevará tiempo”, añadió. Los drones interceptores que están ahora a disposición de Ucrania, que en teoría podrían neutralizar aviones no tripulados a reacción, aún no han demostrado la eficacia esperada, aunque Kiev está trabajando en soluciones, señaló.

Mientras, en los últimos meses las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques de largo alcance contra industrias militares e instalaciones energéticas rusas, empleando drones de fabricación local, con el objetivo de recortar los ingresos que Moscú destina a financiar su invasión y hacer que la población rusa sienta las consecuencias.

En su mensaje vespertino a la nación el viernes, Zelenskyy dijo que Kiev espera incrementar sus ataques de largo alcance contra Rusia hasta los 1.000 lanzamientos de drones cada día.

“Ahora mismo, promediamos más de 300 de nuestras acciones de largo alcance”, dijo Zelenskyy, su término preferido para los ataques de largo alcance de Kiev que últimamente también han tenido como objetivo a grandes minoristas en línea rusos. “Debe haber más. Tenemos un objetivo muy específico, y lo lograremos”.

Las fuerzas de Moscú destruyeron 313 drones ucranianos durante la noche, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso.

Ataques con drones ucranianos causaron 11 heridos en la región rusa de Rostov, explicó su gobernador, Yuri Slyusar. En redes sociales, señaló que nueve personas fueron hospitalizadas, incluidos cuatro niños.