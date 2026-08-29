EU pactó con Venezuela tomar control de 65,000 millones de barriles de crudo

Podría dar a Estados Unidos acceso a vastas cantidades de las reservas de petróleo sin explotar del país sudamericano, a precio de costo

El presidente de EEUU, Donald Trump, camina hacia su limusina cerca de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 28 de agosto de 2026. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente de EEUU, Donald Trump, camina hacia su limusina cerca de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 28 de agosto de 2026. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que su gobierno ha suscrito un amplio acuerdo con Venezuela que, de concretarse, podría dar a Estados Unidos acceso a vastas cantidades de las reservas de petróleo sin explotar del país sudamericano, a precio de costo.

En una publicación en redes sociales en la que anunció el acuerdo, Trump sostuvo que fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos de América acaba de suscribir un acuerdo con el país de Venezuela, el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo”, escribió Trump.

Por su parte, el gobierno de Rodríguez indicó en un comunicado que el trato implica el desarrollo de 17 campos con un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles. Señaló que podría atraer 100.000 millones de dólares en inversión a la industria petrolera de Venezuela, y generar más de 209.000 millones de dólares en impuestos para Caracas.

En una publicación en Telegram, la presidenta encargada pronosticó que el acuerdo “tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación”.

El trato permite que Estados Unidos se asocie con un operador privado no identificado en Venezuela con el fin de crear una nueva empresa privada para tomar el control de las reservas, según un funcionario estadounidense al tanto de lo acordado.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló a condición de guardar el anonimato, añadió que Rodríguez le otorgó a la compañía derechos por 100 años para desarrollar los campos petroleros.

El acuerdo le da a Estados Unidos el 55% de la producción real de la nueva empresa privada, incluida una participación de propiedad y derechos para comprar petróleo a precio de costo. La empresa sería el segundo mayor titular corporativo de reservas probadas después de Saudi Aramco, según el funcionario.

Trump enfrenta presión para mostrar que está bajando los costos del petróleo

El anuncio del acuerdo llega casi nueve meses después de que las fuerzas armadas estadounidenses, por orden de Trump, llevaran a cabo una operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaran a Estados Unidos, con el fin de que enfrentara cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Trump enfrenta una fuerte presión para controlar los altos precios de la gasolina mientras la guerra en Irán alcanzó el viernes el hito de seis meses sin que se vislumbre una conclusión. Washington ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de 300 millones de barriles, una disminución de más de 100 millones de barriles desde el inicio de 2026.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una caída drástica del petróleo del golfo Pérsico que se mueve a través del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba alrededor del 20% del petróleo mundial.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situó en alrededor de 4,09 dólares por galón el viernes, según la asociación automovilística AAA. El precio promedio era de 3,21 dólares en el mismo momento del año pasado.

No debe esperarse una caída significativa inmediata de los precios de la gasolina en Estados Unidos vinculada al acuerdo. Los expertos han advertido repetidamente que un aumento sustancial de la producción petrolera venezolana no ocurrirá rápidamente, ya que reparar y ampliar la infraestructura se lleva años y requiere una inversión de miles de millones de dólares.

Convencer a las grandes compañías petroleras estadounidenses de regresar a la región podría enfrentar obstáculos, dada la incertidumbre política y décadas de infraestructura gravemente dañada.

Días después de la destitución de Maduro, Trump reunió a ejecutivos petroleros en la Casa Blanca y les pidió que regresaran rápidamente a Venezuela. Los ejecutivos expresaron interés en la oportunidad, pero también hubo cautela, dada su experiencia pasada en el país.

Darren Woods, director general de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera de Estados Unidos, dijo en ese momento que consideraba que el país “no era lugar para invertir”.

Pero Trump ha insistido en que su gobierno ha aportado una medida de estabilidad a Venezuela.

El mandatario ha alegado que el país sudamericano robó petróleo estadounidense cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez impulsó hace décadas la nacionalización de cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los de compañías petroleras estadounidenses.

Rodríguez, en una de sus primeras medidas tras asumir el poder, firmó una ley que abre el sector petrolero del país a la privatización y revirtió un principio fundamental del movimiento autoproclamado socialista, que había gobernado el país durante más de dos décadas.

Rubio declaró en la red social X que el acuerdo impulsaría miles de millones en inversión privada en Venezuela y favorecería que haya precios más bajos de la gasolina en Estados Unidos.

“Este acuerdo es una enorme victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, publicó Rubio.

El petróleo comprado a la nueva empresa se destinaría a restablecer los niveles de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos y a uso militar, según el funcionario estadounidense que pidió guardar el anonimato.

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, con un estimado de 303.000 millones de barriles de crudo en el subsuelo. Eso equivale a aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos tienen que buscar el petróleo, las reservas bajo el suelo de Venezuela están en gran medida cartografiadas y son conocidas, dicen los expertos. Pero debido a una infraestructura deteriorada, el país sólo produce alrededor del 1% del petróleo mundial.