Inaugura presidenta Sheinbaum Hospital General del ISSSTE en Tampico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada por el gobernador Américo Villarreal y el secretario de Salud, David Kershenobich. [Agencias]

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada por el gobernador Américo Villarreal y el secretario de Salud, David Kershenobich. [Agencias]

Tampico, Tam.- Al inaugurar el Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que esta es la visión de la Cuarta Transformación que avanza en el objetivo de recuperar el acceso a la salud pública. “Que el acceso a la salud pública sea un derecho; eso qué quiere decir, que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave, y lo estamos consiguiendo, poco a poco”, dijo.

Acompañada por el gobernador Américo Villarreal y el secretario de Salud, David Kershenobich, la presidenta recordó que durante el periodo neoliberal de 36 años, los servicios médicos del ISSSTE, el sistema que atiende a los trabajadores del estado, estuvieron en el abandono y solamente crecieron 1,600 camas, pero desde el inicio de la Cuarta Transformación, dijo, el Gobierno de México, con el respaldo del pueblo, ha trabajado para que la salud pública sea un derecho.

“Por eso es muy hermoso inaugurar un hospital, un hospital público del ISSSTE, además, esa es la visión, es la visión de recuperar el acceso a la salud pública”, expresó.

Asimismo, hizo un reconocimiento a todas y a todos los trabajadores del ISSSTE, “todo mi reconocimiento, crean en su institución, es una institución pública que sí tiene carencias por esto que platiqué y que estamos buscando resolver, pero lo más importante del ISSSTE son sus trabajadoras y sus trabajadores, son los que atienden todos los días, son las enfermeras que dan la mano, son los médicos, son los camilleros, todas y todos ustedes, nuestro reconocimiento”, mencionó.

El gobernador Américo Villarreal Anaya puntualizó que durante todas las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira por Tamaulipas, ha constatado que el centro del quehacer de este gobierno humanista y de la transformación es la persona: para tener una vivienda digna, para impulsar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para tener agua potable y para tener cada vez un mejor sistema de salud.

Destacó que en el sector salud, nunca se había tenido un gobierno que estuviera pendiente de las políticas públicas y de su financiamiento, “para que podamos tener cada vez la garantía, los mexicanos, de tener un sistema de salud digno y con oportunidades para que nos atiendan las enfermedades que en un momento nos aquejan”, indicó.

Al dirigirse a sus compañeros del sector salud, el mandatario tamaulipeco los exhortó a disfrutar esta nueva unidad hospitalaria y a cuidarla en beneficio de las y los tamaulipecos.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que este nuevo hospital crece y amplía sus servicios en comparación con el antiguo hospital del ISSSTE de Tampico y en total contará con 250 camas censables; pasará de 20 a 37 consultorios y una farmacia 10 veces mayor que al abrir tendrá el 100% de las claves que corresponden a un hospital de esta naturaleza.

Indicó que este complejo médico inicia su primera etapa con los servicios de entrada, consulta externa de 35 especialidades, farmacia, mecanoterapia, medicina física, archivo, almacén, auditorio, gobierno, enseñanza, baños, vestidores, elevadores, vestíbulo, circulación y un Superissste que va a estar al servicio aquí de la comunidad de los derechohabientes de los familiares de los trabajadores.

Agregó que en las siguientes semanas se irán haciendo las pruebas, los calibramientos de los equipos y así paulatinamente se van a ir abriendo las áreas de imagenología, hospitalización, urgencias, laboratorios, cirugía, hemodiálisis, quimioterapia, hemodinamia y banco de sangre.

Martí Batres también destacó el apoyo del gobernador Américo Villarreal, “un hombre bondadoso, comprometido con la salud de la gente y solidario en la lucha contra las injusticias; me consta”, expresó.