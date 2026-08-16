Américo Villarreal pondrá en marcha ciclo escolar de la UAT

Acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, el mandatario estatal dará la bienvenida a la comunidad estudiantil de la UAT en este nuevo periodo escolar. [Agencias]

Acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, el mandatario estatal dará la bienvenida a la comunidad estudiantil de la UAT en este nuevo periodo escolar. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- En un acto que reafirma el compromiso con la educación superior, el gobernador Américo Villarreal Anaya inaugurará este lunes, 17 de agosto, el ciclo escolar Otoño 2026-3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico).

Acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, el mandatario estatal dará la bienvenida a la comunidad estudiantil de la UAT en este nuevo periodo escolar, en un encuentro que refrenda su permanente cercanía y estrecho vínculo con la juventud y el personal académico de la máxima casa de estudios.

El evento pone de relieve la sólida alianza entre la administración estatal y la UAT, a la que el gobernador ha reconocido como un pilar fundamental en la agenda de transformación de Tamaulipas.

Bajo esta visión, donde la educación es el principal motor social, la colaboración entre ambas instituciones ha permitido integrar a la Universidad en proyectos estratégicos de desarrollo comunitario y productivo, vinculando las políticas públicas con la investigación aplicada y el quehacer académico.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado, ha manifestado la estrecha colaboración de la casa de estudios con los proyectos del gobierno estatal, destacando que la Universidad está plenamente comprometida a seguir contribuyendo al progreso de Tamaulipas, alineándose de forma directa con los proyectos y políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal, lo que se traduce en proyectos académicos, científicos y tecnológicos aplicados.

Destacan también las aportaciones del capital humano universitario al desarrollo de Tamaulipas, con una empleabilidad del 78.8 % en 2025, lo que permitió la incorporación al mercado laboral de aproximadamente 8 de cada 10 egresados en su primer año.

La ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y reingreso se llevará a cabo en el marco de la ceremonia cívica de honores a la bandera y contempla, además, la entrega oficial de la nueva Escuela Preparatoria UAT Tampico.

Con esta jornada, el Gobierno de Tamaulipas y la UAT ratifican su sinergia institucional para seguir impulsando el talento, la competitividad y el bienestar de la comunidad universitaria en todo el estado.