Inaugura Carmen Lilia Canturosas obras de infraestructura educativa en colonia Reforma Urbana

Alcaldesa entregó la construcción de un tramo de barda perimetral en el Jardín de Niños “Juana de Asbaje”

Nuevo Laredo, Tam.- Entre aplausos, sonrisas y la ilusión reflejada en los rostros de niñas, niños y jóvenes, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó la entrega de importantes obras de infraestructura educativa en la colonia Reforma Urbana, reafirmando que cada acción en favor de la educación es una apuesta directa al futuro de Nuevo Laredo.

Durante el evento se entregó la construcción de un tramo de barda perimetral en el Jardín de Niños “Juana de Asbaje”, obra realizada con recursos del Fondo de Infraestructura Social, con una inversión de 876 mil 366 pesos, una superficie de 128.22 metros lineales.

Los trabajos incluyeron pilote de 40 centímetros, columnas, cerramiento, muro de block y placa informativa.

Además, se destacó que en este mismo plantel previamente se realizó la construcción del aula de cómputo, reconstrucción del acceso principal y rehabilitación de tuberías, con una inversión superior a 1 millón 27 mil pesos, fortaleciendo así la infraestructura educativa del preescolar.

En la jornada también se resaltaron las obras ejecutadas en la Escuela Secundaria Técnica No. 79, donde se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización y pintura con una inversión de 3 millones 435 mil pesos, garantizando espacios seguros y funcionales para la comunidad estudiantil.En total, estas acciones representan una inversión global de 5 millones 339 mil 137 pesos.

“Cada peso invertido en educación es una semilla sembrada en el futuro de Nuevo Laredo. Esta barda no es solo concreto y varilla; es seguridad, es tranquilidad para las madres y padres de familia, y es la certeza de que nuestras niñas y niños están protegidos mientras aprenden y sueñan”, expresó la alcaldesa durante su mensaje.

Por su parte, la directora del Jardín de Niños “Juana de Asbaje”, Lidia Martínez Serrano, agradeció el respaldo del gobierno municipal y destacó el impacto de estas acciones.

“Hoy nuestra comunidad escolar recibe mucho más que una obra; recibimos respaldo, compromiso y la certeza de que no estamos solos. Estas mejoras dignifican el espacio donde nuestras niñas y niños comienzan a construir sus sueños”.

La presidenta municipal recordó que desde el 2021 su administración ha impulsado diversas obras en la colonia Reforma Urbana, como la rehabilitación del subcolector La Joya, pavimentaciones y mejoras en alumbrado público, acumulando una inversión superior a 17 millones de pesos en beneficio del sector.

“Familia de la Reforma Urbana, su gobierno municipal no los suelta de la mano. Estamos aquí, recorriendo sus calles y regresando con hechos y resultados. La transformación se construye con obras que se ven y se sienten en la vida diaria de nuestras familias”, puntualizó.

Durante la entrega de estas obras, la alcaldesa estuvo acompañada de César Bolaños Hernñandez, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo; Horacio Seoane Yeme, delegado de Bienestar Social del Gobierno del Estado, síndicos, regidores y funcionarios del Gobierno Municipal.