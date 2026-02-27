Impulsa Gobierno Municipal la activación física en primaria

GOBIERNO MUNICIPAL IMPULSA LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA Y FORTALECE EL DEPORTE ESCOLAR CON ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO

El Gobierno Municipal continúa fortaleciendo las acciones orientadas a la promoción del deporte y la activación física en la niñez, a través del Programa de Activación Física Infantil, que en esta ocasión se llevó a cabo en la Escuela Primaria Independencia Nacional.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar hábitos saludables desde temprana edad, incentivar el gusto por el deporte y contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes, mediante dinámicas recreativas y ejercicios diseñados para estimular la coordinación, el trabajo en equipo y la disciplina.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Deporte Social, y contó con la participación de la instructora Carol Maldonado, quienes guiaron a las niñas y niños en una jornada llena de energía, aprendizaje y sana convivencia.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en los planteles educativos, se realizó la entrega de un kit de material deportivo que incluye balones de fútbol, básquetbol y voleibol, así como conos y aros. Este equipamiento permitirá que las y los estudiantes continúen practicando diversas disciplinas y desarrollando habilidades físicas dentro y fuera del horario escolar.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el deporte en las escuelas, formando una niñez más sana, activa y con valores, convencido de que la actividad física es una herramienta fundamental para la construcción de una mejor sociedad.