IMSS atenderá solo urgencias este lunes

NUEVO LAREDO TAM.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a su población derechohabiente, que el lunes 1 de febrero se brindará únicamente servicio médico en el área de urgencias del Hospital General de Zona 11, y en las Unidades de Medicina Familiar 76 y 78.

Así lo dio a conocer el director del Seguro Social doctor Alejandro Soto Villa, quien agregó que de igual manera ese día permanecerán cerradas la Subdelegación Administrativa y La Guardería 001, reanudándose el servicio de manera normal el martes 2 de febrero.

“Con guardias atendemos pacientes que requieran este tipo de atención, el servicio de urgencias del hospital y las unidades médicas contará con especialistas, y suficiente abasto de medicamentos para cada caso que se pueda presentar”, apuntó.

Señaló que el área de urgencias es solamente cuando en realidad la persona tenga una mera emergencia, espacio que lo puede utilizar otra persona que por alguna razón necesite en realidad de atención médica urgente.

Derivado de lo anterior, el doctor dijo que una emergencia es cuando en la persona está de por medio la pérdida de un órgano del cuerpo, o se presente un pre infarto, o que alguien sufra una descompensación muy severa, que ponga en riesgo su vida.

Precisó que las guardias médicas están debidamente programadas, de manera que la atención al paciente no se verá afectada, invitando a la población derechohabiente que cuando algún miembro de la familia necesite atención médica urgente, lo acompañe solo un familiar.

“Y ante la presencia del coronavirus las personas que acudan a urgencias deben acudir con cubre bocas, con la finalidad de evitar contagios de este virus, además de que llevan a cabo la sana distancia, al llegar a sus casas que se laven bien las manos con agua y jabón”, expresó.

Soto villa exhorta a la ciudadanía a que si no hay la necesidad de salir de sus casas que no lo hagan, tampoco realicen visitas a sus familiares, no es momento de hacer reuniones ni fiestas, de esa manera hay menos riesgo de contagios.