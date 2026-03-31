Impulsa Wembanyama victoria de Spurs con actuación histórica y doble-doble récord

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, retaca el balón entre Leonard Miller (11) e Isaac Okoro (35), de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, retaca el balón entre Leonard Miller (11) e Isaac Okoro (35), de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)

SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama logró un máximo de la temporada con 41 puntos y 16 rebotes, además de conseguir el doble-doble más rápido en la historia de la NBA, y los Spurs de San Antonio ganaron su noveno partido consecutivo al derrotar 129-114 a los Bulls de Chicago el lunes por la noche.

Wembanyama sumó 10 unidades y 10 rebotes en sus primeros ocho minutos y 31 segundos en la cancha, y capturó su décimo rebote a 1:55 del segundo cuarto. Jim Washington, de los Hawks de San Luis, registró un doble-doble en nueve minutos contra los Knicks de Nueva York el 6 de marzo de 1966.

Wembanyama coronó su máximo de la temporada con una volcada a una mano tras penetración para sus últimos puntos a mitad del cuarto periodo. Encestó 17 de 27 tiros de campo y tres de seis triples, al anotar al menos 30 puntos por 14ta. vez esta campaña.

Stephon Castle aportó 21 tantos, 10 asistencias y ocho rebotes para San Antonio, que ha ganado nueve partidos seguidos.

El base de los Bulls, Tre Jones, anotó 23 puntos en su primer partido en San Antonio desde que fue traspasado a Chicago como parte del acuerdo que llevó a De’Aaron Fox a los Spurs. Leonard Miller añadió 21 unidades y Collin Sexton tuvo 20, mientras los Bulls perdieron su cuarto juego consecutivo.

San Antonio tuvo a seis jugadores con anotación de dos dígitos y amplió su ventaja a 29 puntos en el tercer cuarto.

Los Bulls saltaron a la cancha dos horas después de cortar a Jaden Ivey por “conducta perjudicial para el equipo”.