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Lidera Jack Leiter triunfo de Rangers sobre Orioles con sólida actuación monticular

Texas logra tercera victoria consecutiva con respaldo ofensivo oportuno y relevo efectivo en innings finales

Jack Leiter, lanzador abridor de los Rangers de Texas, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el lunes 30 de marzo de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
AP

BALTIMORE.- Jack Leiter ponchó a ocho en seis sólidas entradas y Jake Burger impulsó dos carreras para liderar la noche del lunes a los Rangers de Texas a una victoria por 5-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Leiter (1-0) tuvo un tramo de cinco ponches consecutivos y pareció conseguir un sexto para el segundo out de la quinta, pero Colton Cowser ganó una impugnación del ABS en un tercer strike cantado y lo convirtió en un hit. Blaze Alexander conectó un sencillo y Gunnar Henderson pegó un sencillo de dos outs para recortar la diferencia a 4-2 antes de que Leiter ponchara a Pete Alonso para terminar la entrada con corredores en las esquinas.

Leiter permitió cinco hits y una base por bolas al encabezar la tercera victoria consecutiva de Texas. Jakob Junis y Jalen Beeks lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras antes de que Tyler Alexander ponchara a dos en la novena para su segundo salvamento.

Bassitt, de 37 años, necesitó 60 lanzamientos para superar las dos primeras entradas. Terminó su labor después de 4 1/3 entradas y 100 lanzamientos, al permitir cuatro carreras con seis hits y cuatro bases por bolas.

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