Rescatan con vida a minero atrapado tras derrumbe en Sinaloa

Fue localizado en la madrugada, lo que elevó las esperanzas de los equipos de rescate, que continuan avanzando hacia el lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores. [Agencias]

Fue localizado en la madrugada, lo que elevó las esperanzas de los equipos de rescate, que continuan avanzando hacia el lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados el pasado miércoles al derrumbarse una estructura en el estado mexicano de Sinaloa fue rescatado con vida después de más de cuatro días bajo tierra, informaron el lunes autoridades.

Fue localizado en la madrugada, lo que elevó las esperanzas de los equipos de rescate, que continuan avanzando hacia el lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores.

“Estamos muy cerca de ellos, a escasos 15 metros …de donde nos indicó la persona que rescatamos”, declaró a medios locales Laura Velázquez, la coordinadora nacional de Protección Civil, aunque reconoció que los trabajos no son fáciles, porque el derrumbe provocó una rotura en una presa cercana y las galerías están enlodadas.

El percance ocurrió el pasado miércoles en la mina Minerales de Sinaloa del municipio de El Rosario, en el sur de ese estado del noroeste del país, con litoral en el Pacífico. Había 25 trabajadores al momento del derrumbe, pero 21 lograron salir en el momento.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el trabajo de los equipos de rescate, pese a la complejidad de trabajar a 300 metros (984 pies) de profundidad.

El Ejército, la Armada y diversos equipos especializados continúan con la búsqueda.