Impulsa UTNL innovación en sus estudiantes mediante Simposio de Mercadotecnia

El Simposio se consolida como un espacio académico de alto nivel para actualizar conocimientos, compartir experiencias y analizar la evolución del marketing. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.– La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) continúa impulsando la innovación de sus estudiantes con la realización del XV Simposio de Mercadotecnia “Timelines”, organizado por alumnos de la carrera de Mercadotecnia de la institución.

José Antonio Tovar Lara, rector de la UTNL, informó que en esta edición participaron especialistas internacionales como Lina Echeverri (Colombia), experta en marca personal, innovación y marketing estratégico; Pablo Mercado, fundador de Sensorik y referente en análisis de consumidor, marketing digital e innovación; y Jonathan Mata, director de Trade Marketing, Innovación y Category Management, entre otros.

Explicó que el nombre “Timelines” no fue casual: el programa recorrió tres momentos clave de la mercadotecnia. Primero, el pasado, donde se revisaron los fundamentos y prácticas tradicionales de la disciplina. Luego, el presente, marcado por herramientas digitales, nuevos patrones de consumo y un mercado que cambia a gran velocidad. Finalmente, el futuro, enfocado en las innovaciones que vienen y en cómo deben prepararse los profesionales ante una industria cada vez más dinámica.

Enfatizó que las y los asistentes, principalmente emprendedores, estudiantes y docentes, se actualizaron en tendencias modernas, conocieron herramientas aplicables de inmediato a sus proyectos, entendieron mejor el comportamiento del consumidor y obtuvieron ideas frescas para ventas, comunicación y posicionamiento. Además de que la convivencia les permitió un amplio espacio de networking con profesionales de trayectoria nacional e internacional.

“El evento cumplió su objetivo, el cual fue el de ofrecer una visión integral del marketing como disciplina viva y en constante transformación. El Simposio se consolida como un espacio académico de alto nivel para actualizar conocimientos, compartir experiencias y analizar la evolución del marketing desde sus orígenes hasta las tendencias más recientes”, añadió.

Agradeció el apoyo que la universidad recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar una educación superior de calidad, incluyente y humanista, acorde a los valores y competencias que se necesitan en la sociedad actual.