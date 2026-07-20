Impulsa Municipio talento emprendedor

El Bazar Joven se realiza de manera periódica como parte de las estrategias del Gobierno Municipal para fortalecer la economía local y promover el autoempleo entre las nuevas generaciones. [Agencias]

El Bazar Joven se realiza de manera periódica como parte de las estrategias del Gobierno Municipal para fortalecer la economía local y promover el autoempleo entre las nuevas generaciones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento juvenil y generar espacios para que las y los jóvenes den a conocer sus productos y servicios, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), realizó con éxito una nueva edición del Bazar Joven en el Parque Viveros.

Durante la jornada, emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de productos al público que acudió a disfrutar de este espacio de convivencia familiar, instalado en el área para eventos construida por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El director del IMJUVE, Víctor Martell, destacó que esta actividad forma parte de los programas insignia del instituto, ya que brinda a las y los jóvenes la oportunidad de impulsar sus negocios y acercarlos a potenciales clientes.

“Estamos realizando una de las actividades insignia del IMJUVE, que es el Bazar Joven, con el que buscamos acercar los emprendimientos juveniles de nuestra ciudad a la ciudadanía para que conozca sus productos, apoye a estos negocios que van comenzando y les permita crecer mediante estos espacios de promoción”, expresó.

Los asistentes pudieron encontrar una gran diversidad de artículos como snacks, bebidas, bisutería, playeras, artículos coleccionables, pinta caritas y otros productos elaborados por emprendedores neolaredenses. El Bazar Joven se realiza de manera periódica como parte de las estrategias del Gobierno Municipal para fortalecer la economía local y promover el autoempleo entre las nuevas generaciones.

Martell señaló que varios de los emprendedores participantes forman parte de los cursos de capacitación que el IMJUVE desarrolla en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, los cuales se imparten de manera gratuita para brindar herramientas que les permitan iniciar y consolidar sus proyectos.

“Los jóvenes que participan en el bazar son egresados de los cursos que ofrecemos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico. Son capacitaciones completamente gratuitas y, además, quienes participan pueden acceder a programas como los créditos de Fondo Tamaulipas y obtener el distintivo Hecho en Nuevo Laredo”, comentó.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el talento de las juventudes, promoviendo espacios que favorezcan el desarrollo económico, la innovación y el crecimiento de los negocios locales.

Las y los jóvenes interesados en participar en el Bazar Joven o en los diferentes programas que ofrece el IMJUVE pueden acudir a sus instalaciones ubicadas en Privada Paseo Colón número 5710, colonia Las Torres, o solicitar información al teléfono (867) 137-8750.