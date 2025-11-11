Impulsa DIF Nuevo Laredo hábitos saludables en la niñez

Llevó a cabo un Circuito de Actividades para la Vida Saludable en la Escuela Primaria Cecilio Jesús Castillo

Más de 400 alumnas y alumnos participaron activamente en dinámicas como el plato del buen comer, la lotería de la alimentación, coloreado de alimentos saludables y ejercicios de activación física. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de promover una vida sana y fortalecer los buenos hábitos alimenticios desde la infancia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo llevó a cabo un Circuito de Actividades para la Vida Saludable en la Escuela Primaria Cecilio Jesús Castillo, ubicada en la colonia El Campanario.

Más de 400 alumnas y alumnos participaron activamente en dinámicas como el plato del buen comer, la lotería de la alimentación, coloreado de alimentos saludables y ejercicios de activación física, entre otras actividades diseñadas para enseñar de forma divertida la importancia de cuidar su salud.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó que una buena alimentación es clave para el desarrollo integral de niñas y niños:

“Desde el DIF impulsamos acciones que fortalecen la salud y el bienestar de nuestra niñez. Queremos que crezcan fuertes, felices y con las herramientas necesarias para tener un futuro lleno de oportunidades.”

Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Nuevo Laredo con el bienestar integral de la niñez, fomentando una cultura de salud que inicia en casa y se fortalece en las escuelas.