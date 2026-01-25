Imparten taller comunitario en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes

Está enfocado en la enseñanza de técnicas básicas de barbería

NUEVO LAREDO, TAM. – Como parte de las estrategias de reinserción social y prevención del delito, autoridades estatales iniciaron un taller comunitario de barbería en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en esta frontera.

La actividad es desarrollada de manera coordinada por dicho Centro y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, con el propósito de ofrecer capacitación laboral a jóvenes vinculados a procesos legales.

De acuerdo con información confirmada por las instancias participantes, el taller está dirigido principalmente a adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad, así como a personas de la comunidad.

Las sesiones se realizan bajo supervisión institucional y están enfocadas en la enseñanza de técnicas básicas de barbería, como una opción de formación para el desarrollo de habilidades productivas.

Como parte de esta iniciativa, se brindan servicios gratuitos de corte de cabello al público en general los días sábado, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, dentro de las instalaciones del Centro Regional.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan fortalecer la integración social de adolescentes y generar alternativas lícitas de ocupación que reduzcan factores de riesgo.

La Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el taller se mantiene activo como parte de una estrategia permanente para prevenir la comisión y reincidencia delictiva en menores de edad.