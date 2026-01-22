Impacta camioneta a motocicleta tras omitir alto en colonia Benito Juárez

El accidente ocurrió en el cruce de Príncipe de Salm Salm y Loma Real, sin personas lesionadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en la colonia Benito Juárez, luego de que una camioneta omitió un señalamiento de alto y se impactó con una motocicleta en el cruce de la calle Príncipe de Salm Salm y el bulevar Loma Real.

De acuerdo con el informe preliminar de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cuando una mujer de aproximadamente 65 años conducía una camioneta en sentido de norte a sur sobre la mencionada calle.

Al llegar al cruce con el bulevar Loma Real, la conductora no respetó la señal de alto, lo que provocó que se atravesara al paso de una motocicleta que circulaba con preferencia.

La motocicleta era tripulada por una mujer de alrededor de 24 años, quien se desplazaba de oriente a poniente y no logró evitar el impacto contra uno de los costados de la camioneta.

Tras el reporte del accidente, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y recabar la información de las personas involucradas.

Las autoridades confirmaron que, pese al impacto, no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, ya que ninguna de las conductoras presentó lesiones que ameritaran traslado médico.

Finalmente, los oficiales ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón municipal, quedando el caso a disposición de la autoridad vial para el deslinde de responsabilidades por los daños materiales ocasionados.