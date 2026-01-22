El Dólar
Bajaría temperatura a -3° C este fin de semana en los Dos Laredos

Es el frente frío #30 que será extremo de sábado a lunes

Se pide a la ciudadanía extremar precauciones ante las bajas temperaturas. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.— De acuerdo a información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, generando viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por lo pronto, este jueves en los Dos Laredos se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados, mientras que la mínima sería de 11 grados, y para el viernes aumentaría un poco alcanzando los 26 grados centígrados como máxima y 17 en la mínima.

Se espera para el sábado, 20% de probabilidades de lluvia y una temperatura máxima de 19 grados centígrados con mínima de 1 grado centígrado.

Para el domingo desciende aún más la temperatura, alcanzando una máxima de 8 grados centígrados y la mínima de -3 grados en la misma escala.

Esta temperatura gélida continuará el lunes 26 de enero, con máxima de 13 grados centígrados y mínima de -1 grado.

El martes 27 de enero aumenta la temperatura alcanzando la máxima los 18 grados centígrados, mientras que por la noche la mínima sería de 5 grados centígrados.

La temperatura aumentaría un poco más para el miércoles 28 de enero, alcanzando una máxima de 21 grados centígrados, y la mínima de 6 grados en la misma escala.

