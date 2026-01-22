Resulta ileso conductor tras volcadura en bulevar Municipio Libre

El percance ocurrió a la altura de Casas Geo, presuntamente por una falla mecánica, y movilizó a cuerpos de auxilio

Personas que se encontraban en el lugar se detuvieron para brindar apoyo inmediato, constatando que el conductor logró salir del vehículo por su propio pie. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Personas que se encontraban en el lugar se detuvieron para brindar apoyo inmediato, constatando que el conductor logró salir del vehículo por su propio pie. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre salió ileso tras la volcadura de su vehículo registrada sobre el bulevar Municipio Libre, a la altura del fraccionamiento Casas Geo, hecho que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El accidente ocurrió cuando un automóvil compacto que circulaba de oriente a poniente perdió el control y salió del camino, terminando volcado en un área aledaña a la vialidad.

De acuerdo con la información recabada por agentes de Tránsito y Vialidad, el conductor, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, viajaba solo al momento del percance.

El propio conductor refirió a las autoridades que, al tomar una curva, una falla mecánica en el sistema de dirección habría provocado la pérdida de control de la unidad, lo que derivó en la volcadura.

Personas que se encontraban en el lugar se detuvieron para brindar apoyo inmediato, constatando que el conductor logró salir del vehículo por su propio pie.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al sitio para valorar al hombre, quien no presentaba lesiones visibles, aunque fue trasladado a un hospital para una revisión médica preventiva.

Finalmente, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del vehículo al corralón.