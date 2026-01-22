Localizan dos personas sin vida en domicilios de distintas colonias de Nuevo Laredo

Los hechos ocurrieron en Sistemas Merlín y Bertha de la Avellano, sin indicios visibles de violencia, y ya son investigados

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos personas fueron localizadas sin vida en hechos distintos registrados en domicilios de las colonias Sistemas Merlín y Bertha de la Avellano, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y a la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en Nuevo Laredo.

El primer reporte correspondió al hallazgo de una mujer sin vida en una vivienda de la colonia Sistemas Merlín, donde agentes investigadores arribaron alrededor de las 11:10 horas para atender el aviso recibido por la autoridad ministerial.

En el interior del domicilio, de un solo nivel y construido de block y concreto, fue localizada una mujer de aproximadamente 65 años de edad, recostada en el piso en posición lateral, sin que se observaran huellas visibles de violencia.

Una vecina de alrededor de 79 años informó a las autoridades que la fallecida vivía sola desde hace varios años y padecía una enfermedad crónica, señalando que llevaba varios días con problemas de salud.

De manera independiente, se reportó el fallecimiento de un hombre en el Club Deportivo Sertoma, ubicado en la colonia Bertha de la Avellano, luego de que una persona fuera localizada inconsciente en una habitación del lugar.

Personal de Protección Civil acudió al sitio y confirmó que el masculino, de aproximadamente 81 años de edad, ya no contaba con signos vitales, siendo localizado sobre una cama, en posición dorsal y sin signos visibles de violencia.

En ambos casos, las áreas fueron acordonadas y los hechos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a una funeraria para la práctica de la autopsia.