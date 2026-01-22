Absuelven a exagente acusado por omisión durante tiroteo en escuela de Uvalde

El expolicía del distrito escolar de Uvalde, Adrian Gonzales, izquierda, habla con su abogado Nico LaHood durante un descanso en el décimo día de su juicio en el tribunal del condado de Nueces en Corpus Christi, Texas, el martes 20 de enero de 2026. (Sam Owens/The San Antonio Express-News vía AP, Pool)

CORPUS CHRISTI, Texas.- Un exagente de policía fue absuelto el miércoles de los cargos de no haber cumplido con su deber de enfrentar al tirador en una escuela primaria de Uvalde, Texas, durante los primeros minutos de lo que se convertiría en uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos.

Los jurados deliberaron durante más de siete horas antes de declarar no culpable al exagente de las escuelas de Uvalde Adrian Gonzales, de 52 años, en el primer juicio sobre la titubeante respuesta de las fuerzas del seguridad al ataque que mató a 19 niños y dos maestras en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022.

Flanqueado por sus abogados, Gonzales parecía contener las lágrimas después de que se leyera el veredicto.

El juicio fue un caso inusual en Estados Unidos en el que un policía enfrenta cargos criminales por acusaciones de no detener un crimen y no proteger vidas. Si se le declaraba culpable, podría haber sido sentenciado a hasta dos años de prisión.

El juicio de casi tres semanas incluyó testimonios emotivos de maestros que fueron heridos de bala. Los fiscales habían argumentado que Gonzales no siguió su entrenamiento y no hizo nada para detener o interrumpir al joven tirador antes de que ingresara en la escuela.

Casi 400 agentes policiales se presentaron a la postre en la escuela, donde pasaron 77 minutos antes de que un equipo táctico finalmente entrara en el aula para enfrentar y matar al atacante. Gonzales fue uno de los dos únicos policías acusados, lo que enfureció a algunas familias de las víctimas que querían que más agentes rindieran cuentas.