Impacta camión de valores a vehículo detenido sin dejar personas lesionadas

Tránsito atribuyó la culpa al conductor del blindado y ambas unidades fueron enviadas al corralón correspondiente

El percance ocurrió en la avenida Reforma, a la altura de la calle Lago de Chapala. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque por alcance registrado la mañana de este miércoles en la avenida Reforma dejó daños materiales y movilizó a personal de seguridad privada, luego de que una unidad blindada de traslado de valores impactara a un automóvil particular en la colonia Los Encinos.

El percance ocurrió a la altura de la calle Lago de Chapala, cuando un camión Ford F-550 modelo 2012, propiedad del Servicio Panamericano de Protección, colisionó contra un Hyundai Sonata 2015 que se encontraba detenido por la luz roja del semáforo.

El camión era conducido por Francisco, de 55 años, quien declaró a las autoridades de Tránsito que circulaba por Reforma cuando “un carro gris se frenó” y terminó por impactarlo en la parte trasera.

Por su parte, la conductora del Hyundai, identificada como Nidia, de 42 años, señaló que viajaba con normalidad cuando el semáforo cambió a rojo y se detuvo, pero la unidad blindada no alcanzó a frenar a tiempo.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje, determinando la responsabilidad del conductor del camión de valores por no guardar la distancia adecuada.

Debido al impacto, ambas unidades tuvieron que ser enviadas al corralón para los procedimientos correspondientes, lo que obligó al Servicio Panamericano de Protección a realizar el traslado del dinero a otra unidad de refuerzo.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales y un importante despliegue de seguridad durante el traspaso del efectivo.