Ignora señalamiento de alto y provoca accidente con motociclista

El lesionado fue auxiliado en el lugar y trasladado a hospital; autoridades realizan peritaje y deslinde de responsabilidades

Tras la colisión, la motocicleta fue proyectada hacia la orilla de la vialidad, donde se impactó contra estructuras metálicas y de concreto propiedad del municipio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, la motocicleta fue proyectada hacia la orilla de la vialidad, donde se impactó contra estructuras metálicas y de concreto propiedad del municipio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado en calles de la colonia Hidalgo, luego de que un automóvil invadiera la vía de preferencia en un crucero.

El percance ocurrió sobre la calle González, en su cruce con la avenida Colima, donde un vehículo Kia Forte modelo 2024, conducido por Fernando, de 27 años, circulaba de norte a sur y no respetó el señalamiento restrictivo de alto, de acuerdo con el peritaje preliminar.

Al incorporarse sin detenerse, el conductor invadió la vía preferencial, lo que provocó que una motocicleta Yamaha modelo 2004, manejada por Víctor Manuel, de 57 años, quien transitaba de poniente a oriente con derecho de paso, derrapara antes de impactarse contra el automóvil.

Tras la colisión, la motocicleta fue proyectada hacia la orilla de la vialidad, donde se impactó contra estructuras metálicas y de concreto propiedad del municipio. El conductor de la unidad ligera resultó con lesiones, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital del Seguro Social para recibir atención médica.

Autoridades de vialidad tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades. En el sitio, familiares de los involucrados iniciaron diálogo con la intención de alcanzar un acuerdo respecto a los gastos médicos y daños materiales.