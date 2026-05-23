Hull vuelve a la Liga Premier tras un gol agónico en el playoff

Tras vencer 1-0 al Middlesbrough el sábado en un playoff en un Wembley abrasador

Lewis Coyle, del Hull City, levanta el trofeo tras lograr el ascenso a la Liga Premier luego de la final del play-off del Championship entre el Hull City y el Middlesbrough en el Estadio de Wembley, Londres, el sábado 23 de mayo de 2026. (Jordan Pettitt/PA vía AP)

Lewis Coyle, del Hull City, levanta el trofeo tras lograr el ascenso a la Liga Premier luego de la final del play-off del Championship entre el Hull City y el Middlesbrough en el Estadio de Wembley, Londres, el sábado 23 de mayo de 2026. (Jordan Pettitt/PA vía AP)

LONDRES (AP) — Oli McBurnie anotó en los últimos instantes del tiempo añadido para llevar al Hull a la Liga Premier tras vencer 1-0 al Middlesbrough el sábado en un playoff en un Wembley abrasador.

Con ello se pone fin a una ausencia de nueve años en la máxima categoría para el Hull, que sobrevivió al descenso a la League One hace un año únicamente por diferencia de goles.

“Sentíamos que íbamos a tener una oportunidad y yo sentí que estaba escrito que me tocaba a mí aprovecharla. No pensé que sería tan tarde, pero qué sensación”, comentó McBurnie a la cadena Sky Sports.

“No pude dormir anoche, tenía muchísimas ganas de este partido, estoy encantado”.

Es discutible que el Middlesbrough ni siquiera debiera haber estado en el playoff final del Championship, ya que perdió la semifinal ante el Southampton, pero fue readmitido después de que el club de la costa sur fuera expulsado por espiar los entrenamientos del Middlesbrough. El Southampton perdió su apelación la semana pasada.

La final del playoff está considerada el partido único más lucrativo del fútbol mundial, porque el equipo ganador tiene en juego un premio de al menos 270 millones de dólares en ingresos futuros.

Hull y Middlesbrough habían estado nueve años en el Championship después de ascender juntos a la Liga Premier en 2015-16 y luego descender juntos una temporada después.

El sábado, ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones en una primera parte cerrada.

Hull estuvo más cerca justo antes del descanso, cuando el cabezazo de McBurnie se desvió en un defensor del Middlesbrough y rozó la parte superior del travesaño.

El partido se abrió más en la segunda mitad, pero ninguno de los dos porteros fue exigido seriamente y parecía que, con el calor ya mermando sus energías, los equipos se encaminaban a la prórroga y los penales.

Sin embargo, en el quinto minuto del tiempo añadido, Yu Hirakawa lanzó un centro desde la izquierda y el portero del Boro, Sol Brynn, solo pudo despejarlo hacia el camino de McBurnie, que lo reventó a la red vacía desde corta distancia.

McBurnie se arrancó la camiseta mientras se alejaba celebrando.

La maldición del Boro en Wembley continuó, al perder en el estadio por sexta vez en seis apariciones.