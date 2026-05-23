Destacan jóvenes iniciativa de alcaldesa al impulsar espacios para su desarrollo

Carmen Lilia Canturosas Villarreal señaló que las juventudes neolaredenses son pieza fundamental en la transformación positiva que vive la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- Cientos de estudiantes de preparatorias y universidades de Nuevo Laredo participaron en el “Foro Juventudes 2026”, evento impulsado por el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), donde jóvenes asistentes destacaron la importancia de contar con espacios enfocados en la salud mental, el liderazgo y la motivación personal.

El foro, realizado en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas que participaron activamente en conferencias y dinámicas relacionadas con el amor propio, el manejo emocional, la superación personal y la construcción de relaciones sanas.

Durante su mensaje, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal señaló que las juventudes neolaredenses son pieza fundamental en la transformación positiva que vive la ciudad.

“Mantengan su preparación constante, sigan alzando la voz y, sobre todo, hagan siempre equipo con sus familias, con sus maestros, con sus amigos y con su ciudad”, añadió Canturosas.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la conexión entre los conferencistas y las juventudes asistentes, quienes señalaron sentirse identificados con los temas abordados durante las conferencias.

Por su parte, María Martínez, también estudiante del CONALEP 246, mencionó que las historias compartidas durante la conferencia le dejaron un mensaje de motivación personal.

“Me da motivación porque me llega al corazón y me da a entender que las metas que yo me pongo, las puedo cumplir”, comentó.

Mientras tanto, Isabel Marroquín, alumna de la Preparatoria COBAT Número 18, destacó la manera en que los conferencistas lograron mantener la atención de los jóvenes asistentes. “Su forma de hablar es muy animada y hace que no sea tan aburrido”, expresó.

Leonardo García, estudiante del COBAT 18, señaló sentirse identificado con algunos temas relacionados con la indecisión y los retos que enfrentan actualmente muchos jóvenes. “Me identifiqué con las decisiones y las dudas que a veces tenemos los jóvenes”, comentó.

De igual forma, Irazúqui Pérez, alumna del COBAT 18, agradeció que este tipo de actividades se realicen pensando en las juventudes neolaredenses. “Gracias por tomarse el tiempo en traernos estas campañas y pensar en los estudiantes”, expresó.

El foro contó con la participación de Paco Benítez, Lulu Talks y el Dr. Mickas, quienes compartieron mensajes enfocados en liderazgo, comunicación efectiva, amor propio, manejo del estrés y fortalecimiento emocional.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de inspiración, aprendizaje y desarrollo integral para las juventudes de Nuevo Laredo, promoviendo herramientas que fortalezcan su crecimiento personal y emocional.