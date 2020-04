Hoteles registran mínima ocupación

NUEVO LAREDO TAM.- Aunque actualmente la ocupación en los hoteles de cadena de la ciudad es de 15 por ciento solamente, la afectación más grave está por venir.

Esta ocupación es la realidad en la plaza, son números rojos muy difíciles de entender, pero ahí está, aseguró Sergio García Arévalo, representante de hoteles de cadena ante Canaco y gerente del Real Inn.

“La gravedad de la situación se puede extender, y esto es porque hay muchas personas que no entienden que hay que cuidarse, además de la mala economía que enfrentamos, ahora la irresponsabilidad de muchas personas puede agravar esta situación”, indicó García Arévalo.

No les queda más que continuar laborando, insistir porque en realidad no hay alternativas, este rubro está sujeto a la decisión del gobierno, agregó.

Entonces al no tener una alternativa, con una ocupación muy baja, lo único que les queda por hacer es cuidar todos los energéticos y servicios por lo que tienen que pagar, concluyó.