Hombre fallece en vía pública de Villas de San Miguel sin señales de violencia

Vecinos reportaron al hombre inconsciente; paramédicos confirmaron su muerte

Autoridades presumen causas naturales, aunque la Fiscalía ordenó la autopsia para confirmar el motivo del deceso. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Vecinos de la cuadra número 600 de la calle Santa Magdalena, casi en la intersección con la avenida San Eduardo, en la colonia Villas de San Miguel, reportaron a una persona inconsciente en plena vía pública.

Al recibir la llamada de emergencia, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron rápidamente al lugar, donde tras revisar los signos vitales del hombre, confirmaron que ya no presentaba signos de vida. De acuerdo con los informes preliminares, no se observaron huellas de violencia en su cuerpo, lo que sugiere que la causa de su fallecimiento podría no estar relacionada con un acto criminal.

Los vecinos indicaron que el hombre, identificado como Juan Jesús, de 51 años, había estado ingiriendo bebidas alcohólicas poco antes de desvanecerse repentinamente en la vía pública. Según testigos, no presentó señales de haber estado involucrado en ninguna confrontación o altercado antes de su colapso.

La identidad del fallecido fue confirmada por su credencial de elector, que fue encontrada entre sus pertenencias. Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para dar fe de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local, donde se realizará la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.

Las autoridades continúan con la investigación, aunque todo parece indicar que el fallecimiento fue por causas naturales.

