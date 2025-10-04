El Dólar
Disfrutan familias una tarde de arte y talento con espectáculo ‘Baila con las Casas de Cultura’

El Foro Cultural del Parque Viveros se convirtió en el escenario de una tarde mágica

Las familias asistentes disfrutaron de una jornada cultural al aire libre, donde la energía y el entusiasmo de los participantes llenaron el espacio de color y movimiento. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, el Foro Cultural del Parque Viveros se convirtió en el escenario de una tarde mágica llena de arte, ritmo y talento con la presentación “Baila con las Casas de Cultura”.

Durante el evento, alumnas y alumnos de las distintas Casas de la Cultura de Nuevo Laredo ofrecieron al público un espectáculo que unió la danza, la música y la alegría familiar en un ambiente de convivencia y esparcimiento.

Las familias asistentes disfrutaron de una jornada cultural al aire libre, donde la energía y el entusiasmo de los participantes llenaron el espacio de color y movimiento. Sobre el escenario se presentaron agrupaciones como Eris Dance, con números de danza árabe, egipcia e india; los grupos de Danza Moderna, Acrodanza y Contemporánea, que interpretaron bailes de salón; así como los grupos de Danza Urbana de la Casa de la Cultura Maquila Creativa, quienes ofrecieron un espectáculo ochentero inspirado en figuras como Madonna y Yuri.

También se contó con la participación de los grupos de K-POP 1 y 2 de Maquila Creativa, quienes demostraron la fusión cultural entre oriente y occidente, además del Grupo de Jazz “The Greatest” y los conjuntos de Hip Hop y Baile de Salón de la Casa de la Cultura Viveros, que pusieron el toque final a una tarde llena de talento local.

El evento contó además con la presencia de emprendedores y artesanos locales, quienes ofrecieron sus productos en un bazar que acompañó la jornada artística, fortaleciendo así el espíritu de comunidad y apoyo al consumo local.

