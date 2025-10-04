Disfrutan familias una tarde de arte y talento con espectáculo ‘Baila con las Casas de Cultura’

Las familias asistentes disfrutaron de una jornada cultural al aire libre, donde la energía y el entusiasmo de los participantes llenaron el espacio de color y movimiento. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, el Foro Cultural del Parque Viveros se convirtió en el escenario de una tarde mágica llena de arte, ritmo y talento con la presentación “Baila con las Casas de Cultura”.

Durante el evento, alumnas y alumnos de las distintas Casas de la Cultura de Nuevo Laredo ofrecieron al público un espectáculo que unió la danza, la música y la alegría familiar en un ambiente de convivencia y esparcimiento.

Las familias asistentes disfrutaron de una jornada cultural al aire libre, donde la energía y el entusiasmo de los participantes llenaron el espacio de color y movimiento. Sobre el escenario se presentaron agrupaciones como Eris Dance, con números de danza árabe, egipcia e india; los grupos de Danza Moderna, Acrodanza y Contemporánea, que interpretaron bailes de salón; así como los grupos de Danza Urbana de la Casa de la Cultura Maquila Creativa, quienes ofrecieron un espectáculo ochentero inspirado en figuras como Madonna y Yuri.

También se contó con la participación de los grupos de K-POP 1 y 2 de Maquila Creativa, quienes demostraron la fusión cultural entre oriente y occidente, además del Grupo de Jazz “The Greatest” y los conjuntos de Hip Hop y Baile de Salón de la Casa de la Cultura Viveros, que pusieron el toque final a una tarde llena de talento local.

El evento contó además con la presencia de emprendedores y artesanos locales, quienes ofrecieron sus productos en un bazar que acompañó la jornada artística, fortaleciendo así el espíritu de comunidad y apoyo al consumo local.