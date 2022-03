Hay más de ‘Sex and the City’; tendrá temporada 2

CIUDAD DE MÉXICO.-La compañía de streaming prepara ya segunda temporada Sex and the City, que lleva por nombre And Just Like That.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis (quienes son productoras ejecutivas) retomarán los papeles que interpretaron en la serie que HBO presentó de 1998 a 2006.

Sarah Aubrey, jefa de contenidos originales de HBO Max, dijo que le ha encantado la reacción de los fans de la serie.

‘Nos ha encantado la conversación cultural generada estos personajes y sus historias en un contexto que conocemos y amamos. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos productores, escritores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. Estamos deseosos de que los fans vean lo que les espera en la segunda temporada’, comentó.

La cuarta actriz del elenco original de Sex and the City, Kim Cattrall no es parte de And Just Like That por haber tenido diferencias con Parker y su personaje.[[RS-Nuevas historias desde Manhattan 🗽¡Carrie, Miranda y Charlotte estarán de vuelta! #AndJustLikeThat https://t.co/52lWoK7xoX— HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) March 22, 2022

-RS]]