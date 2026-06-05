Sindicato de actores aprueba contrato de 4 años con estudios y plataformas de streaming

La ratificación era ampliamente esperada y una huelga nunca pareció estar sobre la mesa

ARCHIVO - Se muestra el edificio de SAG-AFTRA tras una conferencia de prensa en la que el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión anunciaron una huelga el 13 de julio de 2023 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

ARCHIVO - Se muestra el edificio de SAG-AFTRA tras una conferencia de prensa en la que el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión anunciaron una huelga el 13 de julio de 2023 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Los actores de televisión y cine votaron el jueves de forma abrumadora para ratificar un contrato de cuatro años con los estudios y los servicios de streaming, un mes después que los líderes de su sindicato negociaran un acuerdo que, afirman, ofrece protecciones contra actores sintéticos creados por inteligencia artificial.

La ratificación era ampliamente esperada y una huelga nunca pareció estar sobre la mesa durante unas negociaciones sin sobresaltos, pero la votación garantiza que no se repetirá lo ocurrido en 2023, cuando las huelgas de actores y guionistas sacudieron seriamente a la industria del entretenimiento.

Más del 90% de los votos de los miembros del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) aprobó el acuerdo, y alrededor del 19% de los votantes habilitados emitió su voto.

Al igual que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), cuyos miembros aprobaron su propio contrato el 24 de abril, el nuevo acuerdo de los actores es por cuatro años en lugar de los tres habituales, lo que aporta una capa adicional de estabilidad laboral en la industria.

El actor Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, manifestó en un comunicado que el contrato “ofrece avances significativos en la remuneración, refuerza las protecciones en torno a la inteligencia artificial y la identidad digital, fortalece la seguridad a largo plazo de los planes de beneficios de los miembros y reconoce las realidades de cómo trabajan los intérpretes hoy”.

El contrato establece que los intérpretes creados con IA deben aportar un “valor adicional significativo” frente a un actor en vivo o una captura digital de este, si los productores van a utilizarlos. Los líderes sindicales sostienen que esta y otras disposiciones mantendrán al mínimo el uso de actores con IA.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), que negocia en nombre de una coalición de los principales estudios de Hollywood, plataformas de streaming y compañías de producción, felicitó al sindicato por la ratificación.

“La dirigencia de SAG-AFTRA aportó un compromiso genuino con la colaboración y, junto con el acuerdo de la WGA, estos convenios demuestran lo que es posible cuando la industria trabaja en busca de soluciones prácticas”, señaló la alianza en un comunicado.

Los negociadores de la AMPTP han estado en conversaciones contractuales con el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) desde el 11 de mayo. Las negociaciones son las primeras bajo el nuevo presidente de la DGA, Christopher Nolan. Ese contrato vence el 30 de junio.