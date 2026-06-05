Tecos gana serie en casa frente a Aguascalientes

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran presentación, donde abanicó a nueve rivales en seis episodios, el texano Tyler Ivey imitó lo hecho en la jornada anterior por el pitcheo Binacional para que la noche de este jueves Tecos de los Dos Laredos asegurara su quinta serie del calendario al superar 6 carreras por 3 a Rieleros de Aguascalientes en el Parque La Junta.

En ofensiva, el designado Zoilo Almonte destacó con tercia de carreras impulsadas y una anotada en noche de 3-2; Luis de los Santos también se fue de 3-2 con producida y anotada, mientras que el receptor Francisco Córdoba disparó su cuarto cuadrangular del año y empujó otro par para arribar a 12 en el año.

Tyler Ivey (5-2, 5.06) caminó seis episodios de nueve ponches, tres anotaciones limpias y cuatro hits permitidos para apuntarse el triunfo. El también texano, Ryan Hendrix, con dos abanicados y rola al cuadro trabajó el noveno rollo para signar su primer salvamento de la campaña.

El abridor para la visita, el dominicano Óscar de la Cruz (2-5, 5.51), cayó al tolerar cuatro carreras limpias y nueve imparables en 5.0 entradas, de un pasaporte y dos abanicados.

Aguascalientes (21-21) se puso arriba desde temprano al ligar sencillo Maikel Serrano al jardín central y doble al sector izquierdo de parte de Andretty Cordero. Enseguida, Ángel Reyes producía la primera con roletazo a las paradas cortas, y el 2-0 lo colocaba Cordero llegando a la goma vía wild pitch.

Después de amenazar en su primera ofensiva, Tecos (20-22) concretó la voltereta 3-2 en el fondo del segundo rollo con nueve ofensivos que llegaron a batear. Tras golpe a Luis de los Santos y un out, Francisco Córdoba sacó una línea por el jardín izquierdo para que con cuadrangular se igualara el score a 2. Enseguida, Ítalo Motta dio hit al bosque izquierdo y Ryan Aguilar imparable por el campocorto, mientras que Harold Ramírez congestionaba las bases por la vía del dolor, y con elevado de sacrificio de Zoilo Almonte al izquierdo, la novena emplumada se adelantaba en la pizarra.

Matthew Batten, primer ofensivo de la quinta tanda para los del riel, también se voló la barda del sector izquierdo para señalar el empate a 3 ante lanzamientos de Tyler Ivey.

La ofensiva de los Dos Laredos respondió de inmediato con Zoilo Almonte disparando doble al bosque izquierdo, y tras un tercio y sencillo de Yadiel Hernández, vino Luis de los Santos con doble al derecho para poner a su paisano en la registradora para el 4-3 local en el cierre del quinto rollo. La carrera la permitía el abridor Óscar de la Cruz.

Con lanzamientos de Eduardo Paredes en la sexta baja, Zoilo Almonte dio de hit al jardín central para que timbraran tanto Ítalo Motta y Ryan Aguilar el 6-3 definitivo, siendo ambos heredados por el zurdo Jonathan Vargas.

El juego de este jueves se volvió de trámite para el bullpen Binacional, que contó con Adolfo Ramírez (1.0IP, 1BB, 2K, HLD) y Jonathan Haab (1.0IP, 1H, 2K, HLD). Ryan Hendrix aprovechó la oportunidad de lograr su primer rescate del año y bajó la persiana con dos abanicados incluidos.

Por los del riel, Williander Moreno (2.0IP, 1H, 3K) también apareció desde el bullpen.

Tecos de los Dos Laredos comienza este viernes 5 de junio su primera de tres series consecutivas como visitante. Ante Toros en Tijuana, los duelos de abridores serán los siguientes: PZ Cameron Alldred (0-5, 10.67) frente a PD Daniel Martínez (3-1, 2.54), PZ Roenis Elías ante PD David Reyes (3-2, 4.46) y PZ Andrew Parrish (2-4, 6.67) enfrentando a PD Noah Skirrow (4-1, 4.25). Los encuentros comenzarán a las 21:35, 20:05 y 19:05, respectivamente, para viernes, sábado y domingo (hora Dos Laredos).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E AGS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 1 TECOS 0 3 0 0 1 2 0 0 x 6 11 0

PG: Tyler Ivey (5-2, 5.06); PP: Óscar de la Cruz (2-5, 5.51); SV: Ryan Hendrix (1, 2.96); HR: Matthew Batten 1 (AGS), Francisco Córdoba 1 (T2L).